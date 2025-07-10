Хабиб даст бесплатный концерт в Пермском крае

В Чусовом Пермского края в июле масштабно отметят День города и День металлурга. Хедлайнером двухдневного праздника станет популярный певец Хабиб (Хабибрахман Шарипов) — исполнитель хита «Ягода малинка». Его выступление анонсировал глава Чусового Сергей Белов.
«В Чусовом знают, как праздновать. День металлурга и День города в этом году мы собираем в одну большую историю — чтобы удивлять, радовать и вдохновлять. 19 июля Хабиб — хедлайнер вечера, один из самых ярких артистов новой волны. Его треки собирают миллионы прослушиваний, а „Ягода малинка“ уже давно стала хитом, который знают все», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».
Праздник в Чусовом будет идти 18 и 19 июля. Хедлайнером субботы станет певец Алексей Гоман.
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