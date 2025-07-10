10 июля 2025

Хабиб даст бесплатный концерт в Пермском крае

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Хабиб выступит на Дне города в Чусовом
Хабиб выступит на Дне города в Чусовом Фото:

В Чусовом Пермского края в июле масштабно отметят День города и День металлурга. Хедлайнером двухдневного праздника станет популярный певец Хабиб (Хабибрахман Шарипов) — исполнитель хита «Ягода малинка». Его выступление анонсировал глава Чусового Сергей Белов.

«В Чусовом знают, как праздновать. День металлурга и День города в этом году мы собираем в одну большую историю — чтобы удивлять, радовать и вдохновлять. 19 июля Хабиб — хедлайнер вечера, один из самых ярких артистов новой волны. Его треки собирают миллионы прослушиваний, а „Ягода малинка“ уже давно стала хитом, который знают все», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».

Праздник в Чусовом будет идти 18 и 19 июля. Хедлайнером субботы станет певец Алексей Гоман.

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В Чусовом Пермского края в июле масштабно отметят День города и День металлурга. Хедлайнером двухдневного праздника станет популярный певец Хабиб (Хабибрахман Шарипов) — исполнитель хита «Ягода малинка». Его выступление анонсировал глава Чусового Сергей Белов. «В Чусовом знают, как праздновать. День металлурга и День города в этом году мы собираем в одну большую историю — чтобы удивлять, радовать и вдохновлять. 19 июля Хабиб — хедлайнер вечера, один из самых ярких артистов новой волны. Его треки собирают миллионы прослушиваний, а „Ягода малинка“ уже давно стала хитом, который знают все», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте». Праздник в Чусовом будет идти 18 и 19 июля. Хедлайнером субботы станет певец Алексей Гоман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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