10 июля 2025

В Прикамье пьяный водитель на легковушке врезался в экскаватор, пассажир погиб. Видео

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с экскаватором
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту автоаварии проводится проверка
По факту автоаварии проводится проверка Фото:

На территории Кудымкарского муниципального округа в Пермском крае 10 июля произошло смертельное ДТП. На 81 км автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» пьяный водитель легковушки допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Днем 10 июля со стороны Кудымкара двигался автомобиль Peugeot под управлением мужчины 1993 года рождения. Предварительно, на 81 км автодороги водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении экскаватором-погрузчиком Komatsu», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Его пассажир, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На территории Кудымкарского муниципального округа в Пермском крае 10 июля произошло смертельное ДТП. На 81 км автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» пьяный водитель легковушки допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Днем 10 июля со стороны Кудымкара двигался автомобиль Peugeot под управлением мужчины 1993 года рождения. Предварительно, на 81 км автодороги водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении экскаватором-погрузчиком Komatsu», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Его пассажир, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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