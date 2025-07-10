На территории Кудымкарского муниципального округа в Пермском крае 10 июля произошло смертельное ДТП. На 81 км автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» пьяный водитель легковушки допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Днем 10 июля со стороны Кудымкара двигался автомобиль Peugeot под управлением мужчины 1993 года рождения. Предварительно, на 81 км автодороги водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении экскаватором-погрузчиком Komatsu», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Его пассажир, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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