10 июля 2025

В Перми затопило улицу Соликамскую. Видео

«Новогор-Прикамье»: причиной потопа на улице Соликамской стала утечка на сетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас всем потребителям уже восстановлена подача воды
Сейчас всем потребителям уже восстановлена подача воды Фото:

В Мотовилихинском районе Перми на улице Ивана Франко утром 11 июля произошла утечка воды, в сети опубликовали кадры затопленной улицы Соликамской.

«Это произошло из-за утечки на бесхозных сетях на улице Ивана Франко. Информация об инциденте была передана в администрацию района», — пояснили URA.RU в компании «Новогор-Прикамье».

Специалисты сначала отключили участок бесхозной сети, на которой была утечка. Затем провели необходимые переподключения. Сейчас всем потребителям уже восстановлена подача воды. 

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В Мотовилихинском районе Перми на улице Ивана Франко утром 11 июля произошла утечка воды, в сети опубликовали кадры затопленной улицы Соликамской. «Это произошло из-за утечки на бесхозных сетях на улице Ивана Франко. Информация об инциденте была передана в администрацию района», — пояснили URA.RU в компании «Новогор-Прикамье». Специалисты сначала отключили участок бесхозной сети, на которой была утечка. Затем провели необходимые переподключения. Сейчас всем потребителям уже восстановлена подача воды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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