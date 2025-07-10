Сейчас всем потребителям уже восстановлена подача воды
В Мотовилихинском районе Перми на улице Ивана Франко утром 11 июля произошла утечка воды, в сети опубликовали кадры затопленной улицы Соликамской.
«Это произошло из-за утечки на бесхозных сетях на улице Ивана Франко. Информация об инциденте была передана в администрацию района», — пояснили URA.RU в компании «Новогор-Прикамье».
Специалисты сначала отключили участок бесхозной сети, на которой была утечка. Затем провели необходимые переподключения. Сейчас всем потребителям уже восстановлена подача воды.
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