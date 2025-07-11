На территории Нытвенского муниципального округа (Пермский край) 11 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб мотоциклист 1979 года рождения.
«Около 11:30 на дороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь, со стороны Кудымкара в направлении Перми двигался мотоцикл BMW. На 1024-м километре трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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