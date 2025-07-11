Мотоциклист разбился в страшной аварии на пермской трассе. Видео

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла на трассе в Пермском крае
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Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью Фото:

На территории Нытвенского муниципального округа (Пермский край) 11 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб мотоциклист 1979 года рождения.

«Около 11:30 на дороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь, со стороны Кудымкара в направлении Перми двигался мотоцикл BMW. На 1024-м километре трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале. 

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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На территории Нытвенского муниципального округа (Пермский край) 11 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб мотоциклист 1979 года рождения. «Около 11:30 на дороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь, со стороны Кудымкара в направлении Перми двигался мотоцикл BMW. На 1024-м километре трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.  В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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