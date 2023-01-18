В Златоусте из-за жителей обледенел многоквартирный дом

Дом требует постоянного обслуживания, но жители не торопятся решать проблему Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте Челябинской области подъезд одного из домов покрылся льдом. Собственники в многоквартирном доме накопили долгов за коммунальные услуги и не хотят платить управляющей компании.

«Подъезд дома № 5 на улице Бушуева превратился в ледяное царство. А из подвала поднимается пар. Все это — последствия аварии системы отопления и огромные долги за коммунальные услуги», — сообщается в паблике «Златоустовское телевидение» в «ВКонтакте».

У жителей пятиэтажки огромные долги за коммунальные услуги. Они не хотели выбрать управляющую компанию, поэтому администрация Златоуста самостоятельно прикрепила к дому «Управляющую компанию Валихана Тургумбаева».

«Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации постоянно помогала с устранением аварий. Происходили они систематически, потому что дом старый, он требует постоянного обслуживания. Собственники со своей стороны допускали бесхозяйственное отношение к зданию. Для обслуживания дома мэрия назначила ООО „Управляющая компания Валихана Тургумбаева“. Дальнейшая ответственность остается за собственниками и управляющей компанией», — сообщают в пресс-службе мэрии Златоуста.

Ранее стало известно, что учредитель ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» Валихан Тургумбаев судится с мэрией Златоуста. Экс-депутат заксобрания Челябинской области просит исключить его организацию из перечня управляющих компаний на обслуживание неприкрепленных многоэтажек.