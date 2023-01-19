В ЧП на курганском газовом производстве массово пострадали люди

Завершено расследование группового несчастного случая в курганской газовой компании

Инцидент на газовом производстве произошел в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Расследование группового несчастного случая в Кургане, в результате которого сотрудники ООО «Зевс-МК» получили травмы различной степени тяжести, завершено. Основной вид деятельности компании — производство промышленных газов. Инцидент произошел в ноябре 2022 года, указано на сайте Госинпекции труда региона.

«Выяснилось, что при выполнении работ по техническому обслуживаю установки для распределения воздуха кислорододобывающей станции произошло возгорание. Работниками были получены травмы различной степени тяжести в виде ожогов», — написано в сообщении.

В качестве основных причин произошедшего названы нарушение технологического процесса, неудовлетворительная организация производственных работ и отсутствие у пострадавших средств индивидуальной защиты. Теперь работодателю надлежит провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками производства, обеспечить их средствами защиты и спецоборудованием, провести внеплановую оценку условий труда и оборудовать цеха системами непрерывного автоматического контроля содержания кислорода в воздухе. В данный момент, указано на сайте ведомства, специалисты заняты поиском виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

О том, что уголовное дело в отношении начальника цеха по факту нарушения требования безопасности на курганском заводе «Синтез», после чего было разрушено здание и травмирован рабочий, направлено в суд, URA.RU писало ранее. По версии следствия, по вине обвиняемого в производственном помещении «произошел хлопок» пылевоздушной смеси.

Корреспонденты агентства сообщали также, что Госинспекция труда Курганской области начала расследование несчастного случая с работником на Шадринском автоагрегатном заводе. В ходе ковки детали произошел выброс заготовки, в результате которого работник предприятия получил повреждения.