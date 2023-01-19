В Тюменской областной думе подтвердили отставку одного из самых богатых депутатов

20 января 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Николай Руссу добровольно сдал мандат депутата Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят вопрос о выходе из парламента Николая Руссу. Информация об этом опубликована на сайте облдумы. В ноябре 2022 года URA.RU со ссылкой на собственного источника сообщало, что Руссу принял решение отказаться от мандата. «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича», — так звучит один из пунктов повестки думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Заседание комитета состоится 24 января. Руссу стал вторым депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы, который отказался от мандате. Ранее парламент покинул депутат Сергей Романов — источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии. По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы, заработав 63 млн рублей.

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят вопрос о выходе из парламента Николая Руссу. Информация об этом опубликована на сайте облдумы. В ноябре 2022 года URA.RU со ссылкой на собственного источника сообщало, что Руссу принял решение отказаться от мандата. «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича», — так звучит один из пунктов повестки думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Заседание комитета состоится 24 января. Руссу стал вторым депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы, который отказался от мандате. Ранее парламент покинул депутат Сергей Романов — источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии. По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы, заработав 63 млн рублей.