19 января 2023
18 января 2023

В Тюменской областной думе подтвердили отставку одного из самых богатых депутатов

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, руссу николай
Николай Руссу добровольно сдал мандат депутата Фото:

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят вопрос о выходе из парламента Николая Руссу. Информация об этом опубликована на сайте облдумы. В ноябре 2022 года URA.RU со ссылкой на собственного источника сообщало, что Руссу принял решение отказаться от мандата.

«О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича», — так звучит один из пунктов повестки думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Заседание комитета состоится 24 января.

Руссу стал вторым депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы, который отказался от мандате. Ранее парламент покинул депутат Сергей Романов — источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии. По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы, заработав 63 млн рублей.

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Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят вопрос о выходе из парламента Николая Руссу. Информация об этом опубликована на сайте облдумы. В ноябре 2022 года URA.RU со ссылкой на собственного источника сообщало, что Руссу принял решение отказаться от мандата. «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича», — так звучит один из пунктов повестки думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Заседание комитета состоится 24 января. Руссу стал вторым депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы, который отказался от мандате. Ранее парламент покинул депутат Сергей Романов — источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии. По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы, заработав 63 млн рублей.
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