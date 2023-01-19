В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы наказать водителей. Фото

В Екатеринбурге прошли массовые проверки водителей общественного транспорта. Для этого инспекторам ГИБДД пришлось притвориться пассажирами, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Негласные проверки прошли в автобусах „082“ маршрута, где под видом обычных пассажиров находились автоинспекторы в гражданской одежде. Во время движения они фиксировали нарушения, допущенные водителями автобусов», — рассказывают в ведомстве.
За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения, в том числе, нарушение правил перестроения и маневрирования, перевозки пассажиров. Также водители не были пристегнуты и пользовались телефоном во время движения. На конечной остановке инспекторы также проверили техническое состояние автобусов, и на некоторых обнаружили поломки.
Ранее URA.RU со ссылкой на представителя автотранспортной отрасли сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит профессиональных водителей. На некоторых предприятиях он достигает 20%.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В Екатеринбурге прошли массовые проверки водителей общественного транспорта. Для этого инспекторам ГИБДД пришлось притвориться пассажирами, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Негласные проверки прошли в автобусах „082“ маршрута, где под видом обычных пассажиров находились автоинспекторы в гражданской одежде. Во время движения они фиксировали нарушения, допущенные водителями автобусов», — рассказывают в ведомстве. За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения, в том числе, нарушение правил перестроения и маневрирования, перевозки пассажиров. Также водители не были пристегнуты и пользовались телефоном во время движения. На конечной остановке инспекторы также проверили техническое состояние автобусов, и на некоторых обнаружили поломки. Ранее URA.RU со ссылкой на представителя автотранспортной отрасли сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит профессиональных водителей. На некоторых предприятиях он достигает 20%.