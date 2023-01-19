19 января 2023

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы наказать водителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, кузнечик
Автоинспекторы в гражданской одежде проехались на общественном транспорте и нашли нарушения в работе водителей

В Екатеринбурге прошли массовые проверки водителей общественного транспорта. Для этого инспекторам ГИБДД пришлось притвориться пассажирами, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Негласные проверки прошли в автобусах „082“ маршрута, где под видом обычных пассажиров находились автоинспекторы в гражданской одежде. Во время движения они фиксировали нарушения, допущенные водителями автобусов», — рассказывают в ведомстве.

За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения, в том числе, нарушение правил перестроения и маневрирования, перевозки пассажиров. Также водители не были пристегнуты и пользовались телефоном во время движения. На конечной остановке инспекторы также проверили техническое состояние автобусов, и на некоторых обнаружили поломки.

Ранее URA.RU со ссылкой на представителя автотранспортной отрасли сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит профессиональных водителей. На некоторых предприятиях он достигает 20%.

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В Екатеринбурге прошли массовые проверки водителей общественного транспорта. Для этого инспекторам ГИБДД пришлось притвориться пассажирами, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Негласные проверки прошли в автобусах „082“ маршрута, где под видом обычных пассажиров находились автоинспекторы в гражданской одежде. Во время движения они фиксировали нарушения, допущенные водителями автобусов», — рассказывают в ведомстве. За несколько часов проверки автоинспекторы зафиксировали 12 нарушений правил дорожного движения, в том числе, нарушение правил перестроения и маневрирования, перевозки пассажиров. Также водители не были пристегнуты и пользовались телефоном во время движения. На конечной остановке инспекторы также проверили техническое состояние автобусов, и на некоторых обнаружили поломки. Ранее URA.RU со ссылкой на представителя автотранспортной отрасли сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит профессиональных водителей. На некоторых предприятиях он достигает 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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