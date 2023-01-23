Медведев заявил о серьезном кризисе дипломатии в мире

Российская дипломатия должна продолжать препятствовать антироссийской политике мировых организаций, таких как ООН, для предотвращения западному цинизму. Западная дипломатия переживает серьезный кризис. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время заседания Бюро Высшего совета Единой России.
«Задача нашей дипломатии остается в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран. <…> Институты мировой дипломатии, такие как ООН и подобные <…> переживают серьезный кризис», — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе заседание Бюро Высшего совета «Единой России». Трансляцию ведет «ВКонтакте».
Он отметил, что противники РФ пытаются использовать мировых дипломатов для предотвращения антироссийской позиции. Сейчас, считает Медведев, дипломатические площадки превратились в поле боя против России.
Ранее Дмитрий Медведев также призвал использовать межпартийный диалог для уничтожения враждебных России политических сил. Также он призвал россиян объединиться для достижения всех целей специальной военной операции.
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Российская дипломатия должна продолжать препятствовать антироссийской политике мировых организаций, таких как ООН, для предотвращения западному цинизму. Западная дипломатия переживает серьезный кризис. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время заседания Бюро Высшего совета Единой России. «Задача нашей дипломатии остается в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран. <…> Институты мировой дипломатии, такие как ООН и подобные <…> переживают серьезный кризис», — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе заседание Бюро Высшего совета «Единой России». Трансляцию ведет «ВКонтакте». Он отметил, что противники РФ пытаются использовать мировых дипломатов для предотвращения антироссийской позиции. Сейчас, считает Медведев, дипломатические площадки превратились в поле боя против России. Ранее Дмитрий Медведев также призвал использовать межпартийный диалог для уничтожения враждебных России политических сил. Также он призвал россиян объединиться для достижения всех целей специальной военной операции.