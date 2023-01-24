В Госдуме предложили проводить всероссийскую акцию «Контрольная работа по истории»

25 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россияне могли бы проверить свои знания истории на ежегодной акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для повышения исторической грамотности граждан в стране следует ежегодно проводить всероссийскую акцию «Контрольная работа по истории» по аналогии с «Тотальным диктантом» по русскому языку. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Одной из мер может быть организация проведения ежегодной Всероссийской акции „Проверочная/контрольная работа по истории“, по аналогии с культурно-просветительским мероприятием „Тотальный диктант“ по русскому языку. Это позволит повысить историческую грамотность россиян, поможет им лучше ориентироваться в текущих политических событиях и понимать специфику международных отношений, ассоциировать себя с Отечеством. История нашей страны дает много поводов для гордости и формирования патриотизма», — сказала Яна Лантратова. Как отметила собеседница агентства, даже школьники, которые выбирают историю для сдачи на ЕГЭ, имеют невысокие баллы. «В среднем экзамен сдают на 55 баллов из 100. Это все является следствием общего снижения интереса к изучению истории, низкого уровня ее преподавания. Не только большинство детей, но и многие взрослые тоже не в состоянии по памяти установить последовательность исторических событий, не говоря уже о выявлении закономерностей развития общества. Не знают элементарного», — уточнила парламентарий. Ранее министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема специальной военной операции на уроках истории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для повышения исторической грамотности граждан в стране следует ежегодно проводить всероссийскую акцию «Контрольная работа по истории» по аналогии с «Тотальным диктантом» по русскому языку. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Одной из мер может быть организация проведения ежегодной Всероссийской акции „Проверочная/контрольная работа по истории“, по аналогии с культурно-просветительским мероприятием „Тотальный диктант“ по русскому языку. Это позволит повысить историческую грамотность россиян, поможет им лучше ориентироваться в текущих политических событиях и понимать специфику международных отношений, ассоциировать себя с Отечеством. История нашей страны дает много поводов для гордости и формирования патриотизма», — сказала Яна Лантратова. Как отметила собеседница агентства, даже школьники, которые выбирают историю для сдачи на ЕГЭ, имеют невысокие баллы. «В среднем экзамен сдают на 55 баллов из 100. Это все является следствием общего снижения интереса к изучению истории, низкого уровня ее преподавания. Не только большинство детей, но и многие взрослые тоже не в состоянии по памяти установить последовательность исторических событий, не говоря уже о выявлении закономерностей развития общества. Не знают элементарного», — уточнила парламентарий. Ранее министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема специальной военной операции на уроках истории.