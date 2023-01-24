В ХМАО разыскивают малолетнего ребенка. Фото

25 января 2023 в 01:27 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске разыскивают пропавшего второклассника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают Мирослава Яковлева 2014 года рождения. Об организации поисков сообщается в социальных сетях и ориентировке УМВД. «Помогите установить местонахождение ребенка: Яковлева Мирослава, 2014 года рождения. 24.01.2023 года, в 17:20 ушел из СОШ 17 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Заводская, д. 9, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы: рост — 140 сантиметров, на вид 8-9 лет, внешность славянская. Был одет в куртку со вставками ярко-салатового цвета, черные штаны и ботинки, синюю шапку. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО разыскивают 48-летнего мужчину. Он уехал в Мегион и перестал выходить на связь. Фото: группа «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск», Вк Фото: ориентировка УМВД по ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают Мирослава Яковлева 2014 года рождения. Об организации поисков сообщается в социальных сетях и ориентировке УМВД. «Помогите установить местонахождение ребенка: Яковлева Мирослава, 2014 года рождения. 24.01.2023 года, в 17:20 ушел из СОШ 17 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Заводская, д. 9, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы: рост — 140 сантиметров, на вид 8-9 лет, внешность славянская. Был одет в куртку со вставками ярко-салатового цвета, черные штаны и ботинки, синюю шапку. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО разыскивают 48-летнего мужчину. Он уехал в Мегион и перестал выходить на связь.