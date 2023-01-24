24 января 2023
23 января 2023

В ХМАО разыскивают малолетнего ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске разыскивают пропавшего второклассника Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают Мирослава Яковлева 2014 года рождения. Об организации поисков сообщается в социальных сетях и ориентировке УМВД.

«Помогите установить местонахождение ребенка: Яковлева Мирослава, 2014 года рождения. 24.01.2023 года, в 17:20 ушел из СОШ 17 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Заводская, д. 9, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 140 сантиметров, на вид 8-9 лет, внешность славянская. Был одет в куртку со вставками ярко-салатового цвета, черные штаны и ботинки, синюю шапку.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО разыскивают 48-летнего мужчину. Он уехал в Мегион и перестал выходить на связь.

Фото:

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) разыскивают Мирослава Яковлева 2014 года рождения. Об организации поисков сообщается в социальных сетях и ориентировке УМВД. «Помогите установить местонахождение ребенка: Яковлева Мирослава, 2014 года рождения. 24.01.2023 года, в 17:20 ушел из СОШ 17 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Заводская, д. 9, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы: рост — 140 сантиметров, на вид 8-9 лет, внешность славянская. Был одет в куртку со вставками ярко-салатового цвета, черные штаны и ботинки, синюю шапку. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО разыскивают 48-летнего мужчину. Он уехал в Мегион и перестал выходить на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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