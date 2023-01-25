Площадь Кургана, которую хотели обновить, историк назвал шедевром архитектуры

О планах обновить площадь стало известно в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральная площадь Кургана является шедевром архитектуры и, по мнению туристов, одной из самых красивых в России. Об этом сообщил директор Гуманитарного института Курганского государственного университета Денис Маслюженко. Ранее стало известно, что местные власти хотели обновить площадь.

«Абсолютный шедевр архитектуры. Недаром ее многие приезжие называют одной из самых красивых площадей в Российской Федерации. По некоторым рейтингам архитекторов наша площадь входит в десятку самых показательных площадей советского времени на всей территории нашей страны. Это действительно шедевр советской архитектуры, который хорошо, что мы с вами сохранили», — рассказал Маслюженко 26 января во время прямого эфира, опубликованного в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

В конце 2021 года стало известно, что власти планируют благоустроить центральную площадь Кургана. Судя по эскизу, представленному властями, вдоль площади, в том числе и на части парковки, планировали сделать газоны с фонарями. Архитекторы просили губернатора Вадима Шумкова и мэра Елену Ситникову не обновлять площадь.

Обратившиеся напомнили, что площадь была создана в традициях архитектуры сталинской эпохи, а спустя несколько лет после начала ее строительства спроектировать такие площади в провинциальных городах было невозможно. Также площадь является объектом культурного наследия регионального значения.