Бабушку возили по больницам, и приняли только в госпитале для ветеранов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пенсионерку в Кургане с предварительным диагнозом «томбоз ноги» не принимали в больницах. Женщину прокатили по медучреждениям, но госпитализировали только из-за бронхита, написала соседка пенсионерки Елена Чеглакова в курганском паблике.

«У бабушки опухла и посинела нога. Скорая приехала и сказала, что нужно ложиться в больницу срочно. Тромбоз. Поставили уколы. Перетащить из квартиры в карету скорой помощи не было возможности и заказали службу от двери до двери. Далее было путешествие по больницам Кургана. Старый человек и никому не нужен. Никто не берет. Приняли только в госпитале ветеранов по Перова 59, и только по тому, что по рентгену в легких увидели небольшое пятно (бронхит), а по ноге сказали все хорошо. Посмотрите на фото… Не вооруженным взглядом неспециалисту видно, что это не нормально», — написала Елена Чеглакова в группе «Черный список Курган» во «ВКонтакте».

Автор просила совета у курганцев с медицинским образованием. В департаменте здравоохранения Курганской области просили автора уточнить данные пациентки в личном сообщении, чтобы детально разобраться в ситуации. О результатах обещали проинформировать позже. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на момент публикации не поступил.

Жительница Кургана хочет помочь соседке-бабушке, у которой опухла и почернела нога фото: группа «Черный список Курган», «ВКонтакте»