Собаки растерзали свердловчанина, когда он шел за пивом

Бродячие собаки являются проблемой многих свердловских городов Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Серова Павел Савин ушел из дома в магазин за пивом и пропал. Перед этим он позвонил жене и сказал, что скоро вернется. Об этом и других подробностях гибели мужчины, растерзанного собаками, рассказал знакомый семьи Савиных.

«У Паши было 300 рублей, он пошел за пивом в магазин. Жена ему позвонила, он сказал — сейчас приду. А через два часа он трубку уже не брал, потом вовсе телефон стал недоступен. Сутки его не было, супруга подала в розыск. Спустя неделю Пашу, мертвого, нашли возле дома», — рассказал знакомый Савина.

Тело мужчины лежало на тропинке, ведущей из магазина. Каждый день по дорожке ходят десятки людей, искала там Павла и жена. «В тот день снег шел, вот и присыпал. Возможно, он лежал какое-то время еще живой, видел дом, а подняться не мог. Может, у человека сердце прихватило, может, собаки напали или уже потом его погрызли. Все в шоке от такой страшной новости», — говорит собеседник.

Ранее сообщалось, что в Серове нашли тело пропавшего мужчины. Родственники заявили, что его загрызли собаки. Мэр Серова Василий Сизиков объяснил URA.RU, что человек замерз на улице в состоянии алкогольного опьянения.