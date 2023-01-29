Жителя Серова растерзали бродячие собаки

По мнению родственников, свердловчанина загрызли бродячие собаки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Серове (Свердловская область) нашли мертвым 33-летнего местного жителя. Мужчина пропал неделю назад. Родственники погибшего Павла Савина заявили, что его загрызли бездомные собаки. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Павел Савин пропал 21 января. Поиском его занимались правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда „Лиза Алерт“. Сегодня его тело обнаружили в районе школы-интерната №2. Родственники сказали, что погибшего загрызли бродячие собаки», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что 23 января 2023 года в территориальный отдел полиции поступило сообщение об исчезновении мужчины. «По данному сообщению были организованы необходимые поисковые мероприятия. 29 января 2023 года было обнаружено тело мужчины», — сказал начальник пресс-службы регионального главка полковник Горелых.

В региональном СУ СКР по Свердловской области URA.RU заявили, что в настоящее время по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. «Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стая собак напала на женщину с ребенком. Инцидент произошел в Академическом районе городе.