Мэр Серова назвал новую причину смерти растерзанного собаками мужчины

Мэр Василий Сизиков опроверг, что жителя города Серов загрызли бродячие собаки

Имеют ли бродячие собаки отношение к гибели мужчины, выяснят криминалисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Причиной смерти жителя города Серов Павла Савина стали не укусы бродячих собак, как утверждают его родственники, а смерть на улице в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

«Мужчина замерз в алкогольном опьянении, мне сказали в полиции. Потом, возможно, его нашли собаки», — сказал Василий Сизиков.

Мэр признал, что в Серове проблема бродячих собак стоит достаточно остро, хотя и не так, как годом ранее. В 2022 свердловский губернатор Евгений Куйвашев называл несколько городов, в том числе Серов, откуда поступает много жалоб, и поручал местным властям усилить работу.

«Проблема стоит уже менее остро, но вопросы еще, конечно, есть — собак много. Мы все заявки отрабатываем, ни дня не было без контракта. Но мы реагируем на собак без бирок: стерилизуем, прививаем, моем, кормим, потом выпускаем. Законодательством не предусмотрено передерживать бродячих животных в приютах до смерти», — объяснил Сизиков.

Ранее сообщалось, что в Серове был найден мертвый мужчина, который пропал более недели назад. Его родственники сообщили, что свердловчанина загрызли бродячие собаки.