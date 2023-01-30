Губернатор Текслер с женой приняли участие в VIP-церемонии года. Фото, видео

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Светлое прошлое. Челябинск
Алексей Теслер поприветствовал лауреатов премии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина приняли участие в церемонии «Светлое прошлое», где вручаются награды бывшим землякам, прославившим регион. Это мероприятие проводится уже в девятнадцатый раз, по инициативе барда Олега Митяева. Награждение состоялось в театре оперы и балета.

«Знаю о том, что когда наши лауреаты приезжают в регион, они с ностальгией вспоминают и говорят о любви к области. Наверное, в этом и состоит ценность премии: почувствовать, что нас много. Много тех, кто истинный патриот своей малой родины», — отметил Текслер в приветственном слове.

Как передает корреспондент URA.RU, мероприятие прошло при полном аншлаге. На это обратила внимание Ирина Текслер.

«Попрошу включить в зале свет, чтобы стало видно, сколько человек собралось на церемонию. Сегодня мы аплодируем лауреатам премии, тем, кто оставил большой след в истории страны и своего региона», — сказала Ирина Текслер.

Прошедшую при поддержке регионального правительства церемонию, ставшую официальным брендом области, традиционно провели супруги Олег Митяев и Марина Есипенко. Среди нынешних лауреатов физик Павел Бутырин, филолог и завкафедрой МГУ Владимир Катаев, обладательница Всемирного Кубка чемпионов (волейбол) Анастасия Кодирова. Также статуэтки премии получили лауреаты: солистка Мариинского театра (балет) Анастасия Колегова, меценат и президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев, джазовый музыкант Сергей Корчагин. Награждены премией журналист Сергей Малоземов, звезда КВН Антон Морозенко, врач-офтальмолог Ирина Панова.

Светлое прошлое. Челябинск
Ирина Текслер вручила диплом телеведущему и журналистику Сергею Малоземову
Фото:
Светлое прошлое. Челябинск
Церемонию награждения провели супруги Олег Митяев и Марина Есипенко
Фото:
Светлое прошлое. Челябинск
Джазовый музыкант Сергей Корчагин также стал лауреатом «Светлого прошлого»
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина приняли участие в церемонии «Светлое прошлое», где вручаются награды бывшим землякам, прославившим регион. Это мероприятие проводится уже в девятнадцатый раз, по инициативе барда Олега Митяева. Награждение состоялось в театре оперы и балета. «Знаю о том, что когда наши лауреаты приезжают в регион, они с ностальгией вспоминают и говорят о любви к области. Наверное, в этом и состоит ценность премии: почувствовать, что нас много. Много тех, кто истинный патриот своей малой родины», — отметил Текслер в приветственном слове. Как передает корреспондент URA.RU, мероприятие прошло при полном аншлаге. На это обратила внимание Ирина Текслер. «Попрошу включить в зале свет, чтобы стало видно, сколько человек собралось на церемонию. Сегодня мы аплодируем лауреатам премии, тем, кто оставил большой след в истории страны и своего региона», — сказала Ирина Текслер. Прошедшую при поддержке регионального правительства церемонию, ставшую официальным брендом области, традиционно провели супруги Олег Митяев и Марина Есипенко. Среди нынешних лауреатов физик Павел Бутырин, филолог и завкафедрой МГУ Владимир Катаев, обладательница Всемирного Кубка чемпионов (волейбол) Анастасия Кодирова. Также статуэтки премии получили лауреаты: солистка Мариинского театра (балет) Анастасия Колегова, меценат и президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев, джазовый музыкант Сергей Корчагин. Награждены премией журналист Сергей Малоземов, звезда КВН Антон Морозенко, врач-офтальмолог Ирина Панова.
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