Алексей Теслер поприветствовал лауреатов премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина приняли участие в церемонии «Светлое прошлое», где вручаются награды бывшим землякам, прославившим регион. Это мероприятие проводится уже в девятнадцатый раз, по инициативе барда Олега Митяева. Награждение состоялось в театре оперы и балета.

«Знаю о том, что когда наши лауреаты приезжают в регион, они с ностальгией вспоминают и говорят о любви к области. Наверное, в этом и состоит ценность премии: почувствовать, что нас много. Много тех, кто истинный патриот своей малой родины», — отметил Текслер в приветственном слове.

Как передает корреспондент URA.RU, мероприятие прошло при полном аншлаге. На это обратила внимание Ирина Текслер.

«Попрошу включить в зале свет, чтобы стало видно, сколько человек собралось на церемонию. Сегодня мы аплодируем лауреатам премии, тем, кто оставил большой след в истории страны и своего региона», — сказала Ирина Текслер.

Прошедшую при поддержке регионального правительства церемонию, ставшую официальным брендом области, традиционно провели супруги Олег Митяев и Марина Есипенко. Среди нынешних лауреатов физик Павел Бутырин, филолог и завкафедрой МГУ Владимир Катаев, обладательница Всемирного Кубка чемпионов (волейбол) Анастасия Кодирова. Также статуэтки премии получили лауреаты: солистка Мариинского театра (балет) Анастасия Колегова, меценат и президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев, джазовый музыкант Сергей Корчагин. Награждены премией журналист Сергей Малоземов, звезда КВН Антон Морозенко, врач-офтальмолог Ирина Панова.

Ирина Текслер вручила диплом телеведущему и журналистику Сергею Малоземову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Церемонию награждения провели супруги Олег Митяев и Марина Есипенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Джазовый музыкант Сергей Корчагин также стал лауреатом «Светлого прошлого» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU