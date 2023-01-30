Семья Бориса Трофимова получила Орден Мужества за заслуги погибшего бойцы на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Верхней Салде (Свердловская область) вручили Орден Мужества семье Бориса Трифонова, который погиб во время исполнения воинского долга в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил мэр Верхней Салды Игорь Сальников.

«Сегодня в администрации округа представители военкомата вручали Орден Мужества семье нашего земляка Бориса Трифонова. Он погиб во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на Донбассе», — написал в своем telegram-канале Игорь Сальников.

По словам свердловского мэра, Борис Трифонов отправился защищать родину на СВО еще до объявления частичной мобилизации. Также он заверил, что готов оказывать посильную в решении бытовых проблем, всех салдинцев. «Не стесняйтесь обращаться ко мне или к заместителю по социальной политике Светлане Поляковой. Всегда найдем пути решения вопросов», — добавил Игорь Сальников.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Фото: официальный telegram-канал Игоря Сальникова

Фото: официальный telegram-канал Игоря Сальникова