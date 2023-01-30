30 января 2023

В свердловском городе посмертно наградили бойца, погибшего на СВО. Фото

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Семья Бориса Трофимова получила Орден Мужества за заслуги погибшего бойцы на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Верхней Салде (Свердловская область) вручили Орден Мужества семье Бориса Трифонова, который погиб во время исполнения воинского долга в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил мэр Верхней Салды Игорь Сальников.

«Сегодня в администрации округа представители военкомата вручали Орден Мужества семье нашего земляка Бориса Трифонова. Он погиб во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на Донбассе», — написал в своем telegram-канале Игорь Сальников.

По словам свердловского мэра, Борис Трифонов отправился защищать родину на СВО еще до объявления частичной мобилизации. Также он заверил, что готов оказывать посильную в решении бытовых проблем, всех салдинцев. «Не стесняйтесь обращаться ко мне или к заместителю по социальной политике Светлане Поляковой. Всегда найдем пути решения вопросов», — добавил Игорь Сальников.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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В Верхней Салде (Свердловская область) вручили Орден Мужества семье Бориса Трифонова, который погиб во время исполнения воинского долга в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил мэр Верхней Салды Игорь Сальников. «Сегодня в администрации округа представители военкомата вручали Орден Мужества семье нашего земляка Бориса Трифонова. Он погиб во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на Донбассе», — написал в своем telegram-канале Игорь Сальников. По словам свердловского мэра, Борис Трифонов отправился защищать родину на СВО еще до объявления частичной мобилизации. Также он заверил, что готов оказывать посильную в решении бытовых проблем, всех салдинцев. «Не стесняйтесь обращаться ко мне или к заместителю по социальной политике Светлане Поляковой. Всегда найдем пути решения вопросов», — добавил Игорь Сальников. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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