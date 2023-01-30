В Тюмени осудили мужчину за задолженность перед своей дочерью в более полумиллиона рублей

Мужчину ранее наказывали за невыплаты алиментов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Бердюжском районном суде (Тюменская область) признали виновным мужчину, который не выплачивал алименты своей дочери и накопил долг в 605 тысяч рублей. Подсудимый ранее уже получал наказание за это же нарушение, но не предпринял попыток исправить ситуацию. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Мужчина является родителем несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения. На основании судебного приказа он обязан выплачивать алименты в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно до совершеннолетия дочери. В связи с неуплатой алиментов П. привлечен к административной ответственности <…> постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 70 часов. Постановление исполнено 29.03.2022. Однако П. выводов для себя не сделал и продолжал нарушать законодательство», — сообщили детали дела в пресс-службе ведомства. Общая задолженность мужчины составила 605 360 рублей.

Во второй раз мужчину осудили с учетом предыдущего правонарушения. По совокупности приговоров его лишили свободы на срок в 1 год. Отбывать свое наказание он будет колонии-поселении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сладковском районном суде Тюменской области вынесли наказание женщине, которая игнорировала алименты на четверых детей. Государство забрало часть зарплаты у подсудимой и отправило на исправительные работы.