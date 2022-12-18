В Тюмени осудили женщину, которая игнорировала выплату алиментов на четверых детей

19 декабря 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Женщина задолжала 73 тысячи рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сладковский районный суд вынес приговор Светлане Кокухиной, которая не платила алименты на содержание четверых детей. Женщина получила исправительные работы с частичным удержанием зарплаты, о чем рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В период времени с 01 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года, зная, что она обязана платить алименты, являясь трудоспособной, свои обязанности не исполняла, чем не выполнила решение суда. Не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности не предпринимала, к регулярной выплате алиментов не приступила, официально не работала, в центр занятости не обращалась. Общая сумма задолженности составляет 73 317 рублей», — указано в деле подсудимой. Кокухина имеет одного несовершеннолетнего сына и трех совершеннолетних детей, на которых должна была передавать алименты в размере половины своей зарплаты. Женщина признала свою вину и согласилась с названной суммой задолженности. При этом участковый указал, что у нее есть заболевание «зависимость от алкоголя». В итоге суд назначил женщине исправительные работы на 10 месяцев, а из ее зарплаты будет отниматься пять процентов.

Сладковский районный суд вынес приговор Светлане Кокухиной, которая не платила алименты на содержание четверых детей. Женщина получила исправительные работы с частичным удержанием зарплаты, о чем рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В период времени с 01 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года, зная, что она обязана платить алименты, являясь трудоспособной, свои обязанности не исполняла, чем не выполнила решение суда. Не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности не предпринимала, к регулярной выплате алиментов не приступила, официально не работала, в центр занятости не обращалась. Общая сумма задолженности составляет 73 317 рублей», — указано в деле подсудимой. Кокухина имеет одного несовершеннолетнего сына и трех совершеннолетних детей, на которых должна была передавать алименты в размере половины своей зарплаты. Женщина признала свою вину и согласилась с названной суммой задолженности. При этом участковый указал, что у нее есть заболевание «зависимость от алкоголя». В итоге суд назначил женщине исправительные работы на 10 месяцев, а из ее зарплаты будет отниматься пять процентов.