Курганский учитель, писавший Путину, проиграл суд психбольнице и школе

31 января 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимир Кочеулов проиграл повторный суд против психбольницы и школы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов проиграл повторный суд из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы. Об этом URA.RU сообщил сам Кочеулов. «30 января судья Звериноголовского суда Аксенова вынесла противоположное решение тому, которое было принято в апреле 2022 года Звериноголовским судом, а позже подтверждено Курганским областным судом. В иске к Звериноголовской школе и Курганской психбольнице о признании незаконными приказа о направлении на освидетельствование, заключения врачей, приказа об отстранении от работы, взыскании зарплаты и морального вреда, мне отказано», — рассказал Кочеулов. По словам учителя, судья решила, что он является работником учебно-воспитательного учреждения и преподавателем (при нагрузке на голосовой аппарат больше 20 часов), и обязан проходить психиатрическое освидетельствование. «У меня последние несколько лет нагрузка была всего 9 часов. Суды первой инстанции ранее признали, что я не являюсь работником учебно-воспитательного учреждения и не являюсь преподавателем», — сказал он. Кочеулов считает, что суд не учел показания свидетелей о нарушении процедуры освидетельствования в больнице. «Мы в суде доказали, что комиссия должна была состоять из трех человек, но фактически освидетельствование проводил один врач, который ставил подписи за других. Доказали, что сама процедура была незаконна. Это суд во внимание не взял. Считаю новое решение абсурдным, будем подавать апелляцию», — сказал он. Ранее URA.RU писало, учитель из Курганской области судится со школой и психбольницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы в декабре 2021 года. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. В апреле 2022 года суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Школа и больница обжаловали это решение. Кассационный суд Челябинска направил дело на новое рассмотрение в округ. Позже вышел приказ Минздрава, согласно которому с 1 сентября 2022 года все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Учитывая это, Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. Курганский учитель Владимир Кочеулов проиграл повторный суд по иску к школе и психбольнице из-за психиатрического освидетельствования фото: предоставил Владимир Кочеулов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов проиграл повторный суд из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы. Об этом URA.RU сообщил сам Кочеулов. «30 января судья Звериноголовского суда Аксенова вынесла противоположное решение тому, которое было принято в апреле 2022 года Звериноголовским судом, а позже подтверждено Курганским областным судом. В иске к Звериноголовской школе и Курганской психбольнице о признании незаконными приказа о направлении на освидетельствование, заключения врачей, приказа об отстранении от работы, взыскании зарплаты и морального вреда, мне отказано», — рассказал Кочеулов. По словам учителя, судья решила, что он является работником учебно-воспитательного учреждения и преподавателем (при нагрузке на голосовой аппарат больше 20 часов), и обязан проходить психиатрическое освидетельствование. «У меня последние несколько лет нагрузка была всего 9 часов. Суды первой инстанции ранее признали, что я не являюсь работником учебно-воспитательного учреждения и не являюсь преподавателем», — сказал он. Кочеулов считает, что суд не учел показания свидетелей о нарушении процедуры освидетельствования в больнице. «Мы в суде доказали, что комиссия должна была состоять из трех человек, но фактически освидетельствование проводил один врач, который ставил подписи за других. Доказали, что сама процедура была незаконна. Это суд во внимание не взял. Считаю новое решение абсурдным, будем подавать апелляцию», — сказал он. Ранее URA.RU писало, учитель из Курганской области судится со школой и психбольницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы в декабре 2021 года. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. В апреле 2022 года суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Школа и больница обжаловали это решение. Кассационный суд Челябинска направил дело на новое рассмотрение в округ. Позже вышел приказ Минздрава, согласно которому с 1 сентября 2022 года все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Учитывая это, Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.