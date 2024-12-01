Бизнесмен, осудивший у немецкого BMW 300 млн, отправит деньги на дроны для СВО

Бизнесмен из Подмосковья, который ранее отсудил у немецкой компании BMW более 300 миллионов рублей, собирается пожертвовать половину этой суммы на беспилотники для ВС РФ. Однако пока его дело до сих пор находится в Мосгорсуде.
«Бизнесмен из Подмосковья, который отсудил у немцев больше 300 миллионов рублей, рассказал нам, что пожертвует половину суммы на беспилотники для СВО. По крайней мере, дал слово», — сообщили в telegram-канале Mash со ссылкой на слова самого бизнесмена. Однако там отметили, что это дело до сих пор находится в Мосгорсуде, поскольку компания BMW подали апелляцию и пытается отменить принятое решение о компенсации.
Ранее, в 2021 году, бизнесмен купил BMW X7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации, куда входит обдув спинок передних сидений. Но вместо своих функций, по словам жителя Подмосковья, вентилятор скрежетал по обшивке и бил по спине. Бизнесмен обратился в суд с иском о замене автомобиля, BMW должна была выплатить неустойки до замены машины, однако после ухода из России компания этого делать не стала. Пени составили шесть с половиной миллионов рублей в месяц, и в итоге накопились на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время немецкая компания пытается доказать, что неисправности не было.
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