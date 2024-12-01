Последняя ссора никак не повлияла на взаимоотношения певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Об этом заявил сам Лазарев, комментируя конфликт на программе «Ну-ка, все вместе!».
«Не стоит переживать, что мы поругались в эфире финала „Ну-ки“. [Это уже] в прошлом», — написал он в соцсети. Лазарев также отметил, что знаком с Киркоровым 22 года: «Наша дружба прошла многое, мы сотни раз ругались и мирились».
Конфликт, о котором говорит Лазарев, произошел в последнем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!», где оба певца выступают экспертами. Лазарев накинулся на Киркорова, которому не понравилось выступление одной из вокалисток. Киркоров в итоге покинул студию, а сам Лазарев заявил, что уходит из шоу.
Победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» стала Элен Бадалян из Москвы. Она выиграла 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября.
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