Лазарев высказался по поводу своей бурной ссоры с Киркоровым. Скрин

Лазарев заявил, что ссора с Киркоровым осталась в прошлом
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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Излишняя эмоциональность Лазарева часто приводила к конфликтам на шоу Фото:

Последняя ссора никак не повлияла на взаимоотношения певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Об этом заявил сам Лазарев, комментируя конфликт на программе «Ну-ка, все вместе!».

«Не стоит переживать, что мы поругались в эфире финала „Ну-ки“. [Это уже] в прошлом», — написал он в соцсети. Лазарев также отметил, что знаком с Киркоровым 22 года: «Наша дружба прошла многое, мы сотни раз ругались и мирились».

Конфликт, о котором говорит Лазарев, произошел в последнем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!», где оба певца выступают экспертами. Лазарев накинулся на Киркорова, которому не понравилось выступление одной из вокалисток. Киркоров в итоге покинул студию, а сам Лазарев заявил, что уходит из шоу.

Победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» стала Элен Бадалян из Москвы. Она выиграла 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября.

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Последняя ссора никак не повлияла на взаимоотношения певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Об этом заявил сам Лазарев, комментируя конфликт на программе «Ну-ка, все вместе!». «Не стоит переживать, что мы поругались в эфире финала „Ну-ки“. [Это уже] в прошлом», — написал он в соцсети. Лазарев также отметил, что знаком с Киркоровым 22 года: «Наша дружба прошла многое, мы сотни раз ругались и мирились». Конфликт, о котором говорит Лазарев, произошел в последнем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!», где оба певца выступают экспертами. Лазарев накинулся на Киркорова, которому не понравилось выступление одной из вокалисток. Киркоров в итоге покинул студию, а сам Лазарев заявил, что уходит из шоу. Победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» стала Элен Бадалян из Москвы. Она выиграла 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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