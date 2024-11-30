Минтранс отменил автобусный маршрут Пермь-Курган, принадлежащий скандально известному перевозчику

По заявлению перевозчика Юрия Никитина Минтранс РФ отменил автобусные рейсы Пермь-Курган. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Перевозчиком представлено заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок г. Пермь — г. Курган. Регистрационный номер в реестре 59.45.003», — указано на сайте Минтранса РФ.
68-летний предприниматель Юрий Никитин был осужден за попытку подкупить налогового инспектора полумиллионной взяткой. Предприниматель надеялся, что специалист снизит сумму недоимки от его бизнеса, которая достигла 40 миллионов рублей. Однако за это преступное деяние Никитин получил срок в колонии строгого режима три года. Его адвокаты пробуют обжаловать приговор.
Кроме этого, автобус перевозчика летом 2024 года попадал в серьезное ДТП с пострадавшими. Причем пассажиры ранее неоднократно жаловались на состояние его транспорта. В итоге контролирующие органы выявили нарушения требований безопасности пассажирских перевозок у Никитина и его дочери Лыковой, которая также занимается предпринимательством в этой сфере.
«Несмотря на все это, в кассах курганского автовокзала до вчерашнего дня свободно продавались билеты на рейсы Никитина, а сейчас можно купить билеты до Екатеринбурга и Перми на рейсы Лыковой, которые выполняются теми же ушатанными автобусами, но под другой лицензией», — сообщает telegram-канал Курганский транспорт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.