01 декабря 2024

Три страны договорились ввести санкции против Грузии из-за протестов

Латвия, Литва и Эстония договорились ввести санкции против властей Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, парламент грузии
Глава МИД Эстонии пригрозил санкциями властям Грузии Фото:

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении трех стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — ввести санкции против лиц, подавляющих протесты в Грузии. По словам министра, эти меры будут национальными.

«Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», — заявил Маргус Цахкна. Решение было согласовано между правительствами всех трех стран.

На протяжении четырех дней в Грузии не прекращаются массовые протесты, вызванные решением правительства временно приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. Согласно сообщению грузинской телекомпании «Рустави 2», опубликованному 1 декабря, в результате акции протеста, которая состоялась 30 ноября на проспекте Руставели, 44 человека были госпитализированы, 50 задержаны, передает RT. Пострадавшие включают в себя 27 участников акции, одного журналиста и 16 сотрудников МВД.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении трех стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — ввести санкции против лиц, подавляющих протесты в Грузии. По словам министра, эти меры будут национальными. «Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», — заявил Маргус Цахкна. Решение было согласовано между правительствами всех трех стран. На протяжении четырех дней в Грузии не прекращаются массовые протесты, вызванные решением правительства временно приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. Согласно сообщению грузинской телекомпании «Рустави 2», опубликованному 1 декабря, в результате акции протеста, которая состоялась 30 ноября на проспекте Руставели, 44 человека были госпитализированы, 50 задержаны, передает RT. Пострадавшие включают в себя 27 участников акции, одного журналиста и 16 сотрудников МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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