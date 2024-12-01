Три страны договорились ввести санкции против Грузии из-за протестов

Латвия, Литва и Эстония договорились ввести санкции против властей Грузии

02 декабря 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Глава МИД Эстонии пригрозил санкциями властям Грузии Фото: Сергей Заикин © URA.RU Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении трех стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — ввести санкции против лиц, подавляющих протесты в Грузии. По словам министра, эти меры будут национальными. «Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», — заявил Маргус Цахкна. Решение было согласовано между правительствами всех трех стран. На протяжении четырех дней в Грузии не прекращаются массовые протесты, вызванные решением правительства временно приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. Согласно сообщению грузинской телекомпании «Рустави 2», опубликованному 1 декабря, в результате акции протеста, которая состоялась 30 ноября на проспекте Руставели, 44 человека были госпитализированы, 50 задержаны, передает RT. Пострадавшие включают в себя 27 участников акции, одного журналиста и 16 сотрудников МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении трех стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — ввести санкции против лиц, подавляющих протесты в Грузии. По словам министра, эти меры будут национальными. «Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», — заявил Маргус Цахкна. Решение было согласовано между правительствами всех трех стран. На протяжении четырех дней в Грузии не прекращаются массовые протесты, вызванные решением правительства временно приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. Согласно сообщению грузинской телекомпании «Рустави 2», опубликованному 1 декабря, в результате акции протеста, которая состоялась 30 ноября на проспекте Руставели, 44 человека были госпитализированы, 50 задержаны, передает RT. Пострадавшие включают в себя 27 участников акции, одного журналиста и 16 сотрудников МВД.