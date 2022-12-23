Мэрия в ХМАО ищет сотрудников на руководящие должности

24 декабря 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

В мэрии Нижневартовского района открыты три вакансии заместителей начальников управлений (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В администрации Нижневартовского района (ХМАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Вакансии заместителей начальников управлений экономики, обеспечения деятельности администрации района, образования и молодежной политики опубликованы на портале «Госслужба». «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на конкретную должность. Источник вакансии, наименование органа местного самоуправления: правительство и депгосслужбы ХМАО, администрация Нижневартовского района», — сообщается в опубликованной информации. Заместителю начальника управления экономики обещают заплату от 101 до 112 тысяч рублей. Замам руководителей в управлениях обеспечения деятельности администрации района, а также образования и молодежной политики предлагают заработную плату от 97 до 108 тысяч рублей. Документы от желающих попасть в кадровый резерв мэрии принимают до 12 января 2023 года. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности не менее двух лет. Перечень требований, контактная информация и условия работы опубликованы на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже, чем высшее, бакалавриат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Нижневартовского района (ХМАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Вакансии заместителей начальников управлений экономики, обеспечения деятельности администрации района, образования и молодежной политики опубликованы на портале «Госслужба». «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на конкретную должность. Источник вакансии, наименование органа местного самоуправления: правительство и депгосслужбы ХМАО, администрация Нижневартовского района», — сообщается в опубликованной информации. Заместителю начальника управления экономики обещают заплату от 101 до 112 тысяч рублей. Замам руководителей в управлениях обеспечения деятельности администрации района, а также образования и молодежной политики предлагают заработную плату от 97 до 108 тысяч рублей. Документы от желающих попасть в кадровый резерв мэрии принимают до 12 января 2023 года. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности не менее двух лет. Перечень требований, контактная информация и условия работы опубликованы на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже, чем высшее, бакалавриат.