23 декабря 2022
22 декабря 2022

Мэрия в ХМАО ищет сотрудников на руководящие должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
В мэрии Нижневартовского района открыты три вакансии заместителей начальников управлений (фото из архива) Фото:

В администрации Нижневартовского района (ХМАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Вакансии заместителей начальников управлений экономики, обеспечения деятельности администрации района, образования и молодежной политики опубликованы на портале «Госслужба».

«Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на конкретную должность. Источник вакансии, наименование органа местного самоуправления: правительство и депгосслужбы ХМАО, администрация Нижневартовского района», — сообщается в опубликованной информации.

Заместителю начальника управления экономики обещают заплату от 101 до 112 тысяч рублей. Замам руководителей в управлениях обеспечения деятельности администрации района, а также образования и молодежной политики предлагают заработную плату от 97 до 108 тысяч рублей. Документы от желающих попасть в кадровый резерв мэрии принимают до 12 января 2023 года. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности не менее двух лет. Перечень требований, контактная информация и условия работы опубликованы на портале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже, чем высшее, бакалавриат.

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В администрации Нижневартовского района (ХМАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Вакансии заместителей начальников управлений экономики, обеспечения деятельности администрации района, образования и молодежной политики опубликованы на портале «Госслужба». «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на конкретную должность. Источник вакансии, наименование органа местного самоуправления: правительство и депгосслужбы ХМАО, администрация Нижневартовского района», — сообщается в опубликованной информации. Заместителю начальника управления экономики обещают заплату от 101 до 112 тысяч рублей. Замам руководителей в управлениях обеспечения деятельности администрации района, а также образования и молодежной политики предлагают заработную плату от 97 до 108 тысяч рублей. Документы от желающих попасть в кадровый резерв мэрии принимают до 12 января 2023 года. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности не менее двух лет. Перечень требований, контактная информация и условия работы опубликованы на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже, чем высшее, бакалавриат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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