Мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова наградили медалью МЧС России

Андрею Воронову вручили медаль «За содружество во имя спасения» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главу Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Олег Владимирович вручил Андрею Валерьевичу медаль «За содружество во имя спасения», — говорится в сообщении. Награждение прошло во время встречи начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Олега Гилева и главы города Андрея Воронова.

На встрече также обсуждались дальнейшие планы работы по различным направлениям. Разговор был о проведении учений «Безопасная Арктика-2023». На них будет отрабатываться практика, с помощью которой, в случае ЧП, ликвидируется авария на газовых скважинах. Также руководители обсудили будущую спартакиаду по волейболу среди подразделений МЧС РФ по УрФО.

Ранее сообщалось, мэр из ЯНАО наградил жителей за спасение человека. Горожане получили награду за то, что помогли мужчине в тундре.