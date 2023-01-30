Владельцы рынка «Михеевский» начнут обустраивать территорию вокруг своего заведения. Планируется сделать автостоянку, тротуары, пешеходные переходы, также будет выделено место для нового сквера. Публичные слушания на эту тему пройдут 9 февраля в Доме архитектора.
«Провести публичные слушания 9 февраля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, улицы Пятницкого, улицы Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. Организовать открытие экспозиции проекта 6 февраля 2023 года в 13 часов в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41А, город Челябинск», — говорится в документации.
По проекту, площадь проектируемой территории составляет 12,94 га. Вокруг рынка «Михеевский» планируется образовать участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Отдельно будет отведена территория для благоустройства сквера с элементами декоративной, планировочной структуры, малыми архитектурными формами, как буферная зона между шоссе Металлургов и рынком. Также будет образован участок для некапитальных нестационарных строений, информационных щитов и рекламных указателей.
Согласно сервису «СБИС», учредителями торгового двора «Михеевский» являются Алексей Бобров (30%) и Александр Багрянцев (70%). Выручка рынка «Михеевский» сейчас составляет 24 млн рублей в год.
Ранее в Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли, площадь которых составляет 150 квадратных метров, находятся в муниципальной собственности, но скоро перейдут предпринимателям.
Площадь проектируемой территории составляет 12,94 га
Скрин: администрация г. Челябинска
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Владельцы рынка «Михеевский» начнут обустраивать территорию вокруг своего заведения. Планируется сделать автостоянку, тротуары, пешеходные переходы, также будет выделено место для нового сквера. Публичные слушания на эту тему пройдут 9 февраля в Доме архитектора. «Провести публичные слушания 9 февраля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, улицы Пятницкого, улицы Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. Организовать открытие экспозиции проекта 6 февраля 2023 года в 13 часов в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41А, город Челябинск», — говорится в документации. По проекту, площадь проектируемой территории составляет 12,94 га. Вокруг рынка «Михеевский» планируется образовать участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Отдельно будет отведена территория для благоустройства сквера с элементами декоративной, планировочной структуры, малыми архитектурными формами, как буферная зона между шоссе Металлургов и рынком. Также будет образован участок для некапитальных нестационарных строений, информационных щитов и рекламных указателей. Согласно сервису «СБИС», учредителями торгового двора «Михеевский» являются Алексей Бобров (30%) и Александр Багрянцев (70%). Выручка рынка «Михеевский» сейчас составляет 24 млн рублей в год. Ранее в Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли, площадь которых составляет 150 квадратных метров, находятся в муниципальной собственности, но скоро перейдут предпринимателям.