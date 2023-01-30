Вокруг рынка также возведут автостоянку, сделают новые пешеходные переходы и тротуары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы рынка «Михеевский» начнут обустраивать территорию вокруг своего заведения. Планируется сделать автостоянку, тротуары, пешеходные переходы, также будет выделено место для нового сквера. Публичные слушания на эту тему пройдут 9 февраля в Доме архитектора.

«Провести публичные слушания 9 февраля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, улицы Пятницкого, улицы Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. Организовать открытие экспозиции проекта 6 февраля 2023 года в 13 часов в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41А, город Челябинск», — говорится в документации.

По проекту, площадь проектируемой территории составляет 12,94 га. Вокруг рынка «Михеевский» планируется образовать участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Отдельно будет отведена территория для благоустройства сквера с элементами декоративной, планировочной структуры, малыми архитектурными формами, как буферная зона между шоссе Металлургов и рынком. Также будет образован участок для некапитальных нестационарных строений, информационных щитов и рекламных указателей.

Согласно сервису «СБИС», учредителями торгового двора «Михеевский» являются Алексей Бобров (30%) и Александр Багрянцев (70%). Выручка рынка «Михеевский» сейчас составляет 24 млн рублей в год.

Ранее в Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли, площадь которых составляет 150 квадратных метров, находятся в муниципальной собственности, но скоро перейдут предпринимателям.

Площадь проектируемой территории составляет 12,94 га Скрин: администрация г. Челябинска