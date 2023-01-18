В Челябинске бизнесменам разрешили строить парковку в центре города. Фото

19 января 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Компании получат в собственность участки площадью 75 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли находятся в муниципальной собственности. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 19 января, передает корреспондент URA.RU. «На публичных слушаниях одобрен проект внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков. Земли находятся в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска», — сообщили URA.RU. Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который сейчас принадлежит городу (муниципальная собственность), находится рядом с домом врача Агапова. Инициаторы проекта хотят купить землю, разделить и использовать под автопарковку. По проекту, каждая компания приобретет в собственность участок площадью 75 квадратных метров. Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который сейчас принадлежит городу (муниципальная собственность), находится рядом с домом врача Агапова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инициаторы проекта хотят купить землю, разделить и использовать под автопарковку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли находятся в муниципальной собственности. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 19 января, передает корреспондент URA.RU. «На публичных слушаниях одобрен проект внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков. Земли находятся в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска», — сообщили URA.RU. Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который сейчас принадлежит городу (муниципальная собственность), находится рядом с домом врача Агапова. Инициаторы проекта хотят купить землю, разделить и использовать под автопарковку. По проекту, каждая компания приобретет в собственность участок площадью 75 квадратных метров.