18 января 2023

В Челябинске бизнесменам разрешили строить парковку в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Уборка города. Челябинск., парковка, зима, стоянка, машины в снегу
Компании получат в собственность участки площадью 75 квадратных метров Фото:

В Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли находятся в муниципальной собственности. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 19 января, передает корреспондент URA.RU.

«На публичных слушаниях одобрен проект внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков. Земли находятся в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска», — сообщили URA.RU.

Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который сейчас принадлежит городу (муниципальная собственность), находится рядом с домом врача Агапова. Инициаторы проекта хотят купить землю, разделить и использовать под автопарковку. По проекту, каждая компания приобретет в собственность участок площадью 75 квадратных метров.

Публичные слушания. Челябинск
Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который сейчас принадлежит городу (муниципальная собственность), находится рядом с домом врача Агапова
Фото:
Публичные слушания. Челябинск
Инициаторы проекта хотят купить землю, разделить и использовать под автопарковку
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет», владельцами которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили построить автопарковку недалеко от ТРК «Куба». Сейчас земли находятся в муниципальной собственности. Публичные слушания на эту тему состоялись в Доме архитектора 19 января, передает корреспондент URA.RU. «На публичных слушаниях одобрен проект внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков. Земли находятся в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска», — сообщили URA.RU. Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который сейчас принадлежит городу (муниципальная собственность), находится рядом с домом врача Агапова. Инициаторы проекта хотят купить землю, разделить и использовать под автопарковку. По проекту, каждая компания приобретет в собственность участок площадью 75 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...