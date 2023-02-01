Военный эксперт предупредил о планах ВСУ перекинуть Россию из Донбасса в Херсон

Капитан первого ранга: атаками на Херсон ВСУ пытается отвести ВС РФ от Бахмута

02 февраля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россия не даст ВСУ сместить фронт боевых действий к Херсонской области, считает Василий Дандыкин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ совершают атаки по гражданским объектам Херсонской области, чтобы частично отвести российские войска от активных боевых действий в районе Бахмута (Артемовск) в ДНР. Это не исключил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Не исключено, что ВСУ хотят нас атаками в районе Херсона отвлечь от активных действий в районе Бахмута, потому что наши отвечают, уничтожают артиллерийские установки на той стороне. Все, что ВСУ посылают, это потенциальные смертники. Они или подрываются на минах, или уничтожаются нашими войсками, потому что оборона по тому берегу Днепра организована. Она нормальная, плотная. Украина раздувает информационные войска, что ВСУ переходят, наводят панику. Но реально это сделать сейчас невозможно. Для этого им нужны большие силы. Единственное, они там флажки как всегда свои засовывают, чтобы показать, что пришли. Заснять и своими способами передать снимки, как это было на границе осенью», — объяснил Василий Дандыкин. По словам капитана первого ранга, также ВСУ пытаются показать свои успехи и состоятельность на фронте военных действий, чтобы получить очередной транш техники с Запада. «Я думаю, что они ждут очередной подачки американцев. Им нужно достоять и показать свою состоятельность перед очередным Рамштайном (девятая встреча министров обороны стран НАТО запланирована в феврале, пройдет она на американской базе ВВС „Рамштайн“, — прим. URA.RU)», — добавил Дандыкин. Ранее telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» сообщил об атаках ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Под огнем оказалась Каховка, Голая Пристань, Корсунка, Геройское. По словам пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Владимира Василенко, российская армия отбила попытку ВСУ форсировать Днепр. Сделать они это планировали в районе Херсона, чтобы закрепиться на левом берегу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ совершают атаки по гражданским объектам Херсонской области, чтобы частично отвести российские войска от активных боевых действий в районе Бахмута (Артемовск) в ДНР. Это не исключил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Не исключено, что ВСУ хотят нас атаками в районе Херсона отвлечь от активных действий в районе Бахмута, потому что наши отвечают, уничтожают артиллерийские установки на той стороне. Все, что ВСУ посылают, это потенциальные смертники. Они или подрываются на минах, или уничтожаются нашими войсками, потому что оборона по тому берегу Днепра организована. Она нормальная, плотная. Украина раздувает информационные войска, что ВСУ переходят, наводят панику. Но реально это сделать сейчас невозможно. Для этого им нужны большие силы. Единственное, они там флажки как всегда свои засовывают, чтобы показать, что пришли. Заснять и своими способами передать снимки, как это было на границе осенью», — объяснил Василий Дандыкин. По словам капитана первого ранга, также ВСУ пытаются показать свои успехи и состоятельность на фронте военных действий, чтобы получить очередной транш техники с Запада. «Я думаю, что они ждут очередной подачки американцев. Им нужно достоять и показать свою состоятельность перед очередным Рамштайном (девятая встреча министров обороны стран НАТО запланирована в феврале, пройдет она на американской базе ВВС „Рамштайн“, — прим. URA.RU)», — добавил Дандыкин. Ранее telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» сообщил об атаках ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Под огнем оказалась Каховка, Голая Пристань, Корсунка, Геройское. По словам пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Владимира Василенко, российская армия отбила попытку ВСУ форсировать Днепр. Сделать они это планировали в районе Херсона, чтобы закрепиться на левом берегу.