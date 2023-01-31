РИАН: российские войска отбили попытку наступления ВСУ под Херсоном

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Попытка ВСУ форсировать Днепр под Херсоном оказалась безуспешной, сказал Владимир Василенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отбили попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном. Об этом заявил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита», — сказал Владимир Василенко РИА Новости. Он также отметил, что попытка наступления у противника была безуспешной.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отраженной российскими бойцами атаке двух группировок ВСУ на краснолиманском направлении. Потери среди украинских военных составили более 30 человек, напоминает Life.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также задача специальной военной операции заключаются в защите граждан Донбасса.

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Вооруженные силы РФ отбили попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном. Об этом заявил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. «Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита», — сказал Владимир Василенко РИА Новости. Он также отметил, что попытка наступления у противника была безуспешной. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отраженной российскими бойцами атаке двух группировок ВСУ на краснолиманском направлении. Потери среди украинских военных составили более 30 человек, напоминает Life. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также задача специальной военной операции заключаются в защите граждан Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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