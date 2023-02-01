NBC: сотрудники ФБР обыскивают дом Байдена

Джо Байден (на фото) сотрудничает с ФБР в ходе обыска, заявил Боб БауэрФото: Official White House / Erin Scott
ФБР обыскивает пляжный дом президента США Джо Байдена в Штате Делавер. Такие меры связаны с тем, что не так давно в резиденции главы государства в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне были найдены секретные документы. Об этом сообщает NBC.
«ФБР обыскало пляжный дом президента Джо Байдена за пределами Рехобот-Бич, штат Делавэр, в среду утром», — передает NBC со ссылкой на осведомленные источники. Также в издании уточнили, что адвокат Байдена Боб Бауэр сказал, что обыск проходит при сотрудничестве президента Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что в частном кабинете Байдена были найдены 10 секретных документов об Украине, Иране и Великобритании. Также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что нынешний президент США забрал больше секретных документов, чем большинство разоблачителей, осужденных за публикацию засекреченных данных, напоминает RT.
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ФБР обыскивает пляжный дом президента США Джо Байдена в Штате Делавер. Такие меры связаны с тем, что не так давно в резиденции главы государства в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне были найдены секретные документы. Об этом сообщает NBC. «ФБР обыскало пляжный дом президента Джо Байдена за пределами Рехобот-Бич, штат Делавэр, в среду утром», — передает NBC со ссылкой на осведомленные источники. Также в издании уточнили, что адвокат Байдена Боб Бауэр сказал, что обыск проходит при сотрудничестве президента Соединенных Штатов. Ранее стало известно, что в частном кабинете Байдена были найдены 10 секретных документов об Украине, Иране и Великобритании. Также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что нынешний президент США забрал больше секретных документов, чем большинство разоблачителей, осужденных за публикацию засекреченных данных, напоминает RT.