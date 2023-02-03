Производство машин в Свердловской области за год выросло на 23%

03 февраля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Свердловские машиностроительные предприятия за год нарастили обороты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индекс производства машин и оборудования в Свердловской области за год вырос на 23%, а за месяц — на 351%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. По сравнению с декабрем 2021 года индекс производства машин и оборудования в регионе в декабре 2022 года вырос на 91%. Если сравнивать показатели декабря 2022 года к ноябрю 2022 года, то рост и вовсе составил 351%. В целом за год рост составил 23%. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции «Аккую» в Турции. 12 комплектов уже готовы.

Индекс производства машин и оборудования в Свердловской области за год вырос на 23%, а за месяц — на 351%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. По сравнению с декабрем 2021 года индекс производства машин и оборудования в регионе в декабре 2022 года вырос на 91%. Если сравнивать показатели декабря 2022 года к ноябрю 2022 года, то рост и вовсе составил 351%. В целом за год рост составил 23%. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции «Аккую» в Турции. 12 комплектов уже готовы.