Производство машин в Свердловской области за год выросло на 23%

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Уралхиммаш. Екатеринбург, металлургия, уралхиммаш, изделие, рабочий, цех, уральский завод химического машиностроения
Свердловские машиностроительные предприятия за год нарастили обороты Фото:

Индекс производства машин и оборудования в Свердловской области за год вырос на 23%, а за месяц — на 351%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

По сравнению с декабрем 2021 года индекс производства машин и оборудования в регионе в декабре 2022 года вырос на 91%. Если сравнивать показатели декабря 2022 года к ноябрю 2022 года, то рост и вовсе составил 351%. В целом за год рост составил 23%.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции «Аккую» в Турции. 12 комплектов уже готовы.

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Индекс производства машин и оборудования в Свердловской области за год вырос на 23%, а за месяц — на 351%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. По сравнению с декабрем 2021 года индекс производства машин и оборудования в регионе в декабре 2022 года вырос на 91%. Если сравнивать показатели декабря 2022 года к ноябрю 2022 года, то рост и вовсе составил 351%. В целом за год рост составил 23%. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции «Аккую» в Турции. 12 комплектов уже готовы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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