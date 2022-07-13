Жители ХМАО накормили москвичей ягодами с болот и специями из мха

14 июля 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

На «Вкусах России» представили варенье из болотной ягоды морошки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Предприниматели из ХМАО презентуют свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Среди продукции на выставке можно увидеть и попробовать варенье из болотной ягоды морошки и специи из мха и ягеля. Участие в выставке URA.RU обсудило с гендиректором фирмы «Югорские традиции» Юрием Яковлевым. «Мы пришли [в производстве] к морошковому варенью с красным перцем к сыру. Но то, что я говорю варенье — мы ягоду все-таки не варим, как это принято обычно. Мы стерилизуем ягоды морошки на пару с добавлением сахара, и она отлично хранится. Потом туда добавляем в определенной пропорции жгучий красный перец. С таким вареньем вкус любого сыра раскрывается совсем по другому. Такой товар нам не стыдно было представить на „Вкусах России“», — рассказал корреспонденту URA.RU Яковлев. Также в Москве предприниматели из ХМАО представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». «Ханты-Мансийские субстраты не только не портят первоначальный вкус продукта, но и позволяют ему оставаться свежим долгое время. Для этого дикоросы предварительно высушивают на специальном лиофильном аппарате и мелко измельчают до состояния порошка», — говорится на сайте фестиваля. «Вкусы России» проходят с 14 по 17 июля. Всего в гастрономической выставке участвуют девять брендов из ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что деликатесы из ЯНАО отправят на выставку в Москву. Производители представят рыбные консервы, арктический чай и оленину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели из ХМАО презентуют свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Среди продукции на выставке можно увидеть и попробовать варенье из болотной ягоды морошки и специи из мха и ягеля. Участие в выставке URA.RU обсудило с гендиректором фирмы «Югорские традиции» Юрием Яковлевым. «Мы пришли [в производстве] к морошковому варенью с красным перцем к сыру. Но то, что я говорю варенье — мы ягоду все-таки не варим, как это принято обычно. Мы стерилизуем ягоды морошки на пару с добавлением сахара, и она отлично хранится. Потом туда добавляем в определенной пропорции жгучий красный перец. С таким вареньем вкус любого сыра раскрывается совсем по другому. Такой товар нам не стыдно было представить на „Вкусах России“», — рассказал корреспонденту URA.RU Яковлев. Также в Москве предприниматели из ХМАО представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». «Ханты-Мансийские субстраты не только не портят первоначальный вкус продукта, но и позволяют ему оставаться свежим долгое время. Для этого дикоросы предварительно высушивают на специальном лиофильном аппарате и мелко измельчают до состояния порошка», — говорится на сайте фестиваля. «Вкусы России» проходят с 14 по 17 июля. Всего в гастрономической выставке участвуют девять брендов из ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что деликатесы из ЯНАО отправят на выставку в Москву. Производители представят рыбные консервы, арктический чай и оленину.