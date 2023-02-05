Мобилизованный из ХМАО объявил о закрытии блога

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул объявил о временном закрытии блога из-за безопасности. Об этом он сообщил в группе «Это Крецул» в соцсети «ВКонтакте».
«По вопросам безопасности блог временно прекращает свою работу», — написал Крецул. Последний пост от имени автора был опубликован в группе 25 января.
Ранее URA.RU писало, что мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку.
О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. 28 октября мобилизационные мероприятия завершились. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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