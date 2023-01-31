Мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Соответствующее видео военнослужащий разместил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного».
«Приехали, обосновались, живем в палатках, кормят вкусно, тепло, есть где помыться, постирать вещи. Каждый день проходим обучение, боевое слаживание, огневая подготовка, оказание первой медицинской помощи», — рассказал югорчанин.
Он отметил, что после отправки в зону СВО, военнослужащие держатся дружной и крепкой семьей. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО описал тренировки в учебном центре. Бойцы обучались метанию гранат и огневой подготовке.
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