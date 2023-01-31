31 января 2023
30 января 2023

Мобилизованный из ХМАО поделился обстановкой в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, военные, призыв, инструктаж, обмундирование, снабжение, экипировка, срочники, мобилизованные, контрактники, материально-техническое обеспечение, центр подготовки
Бойцов обучают оказанию первой медицинской помощи Фото:
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Мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Соответствующее видео военнослужащий разместил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного».

«Приехали, обосновались, живем в палатках, кормят вкусно, тепло, есть где помыться, постирать вещи. Каждый день проходим обучение, боевое слаживание, огневая подготовка, оказание первой медицинской помощи», — рассказал югорчанин.

Он отметил, что после отправки в зону СВО, военнослужащие держатся дружной и крепкой семьей. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО описал тренировки в учебном центре. Бойцы обучались метанию гранат и огневой подготовке.

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Мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Соответствующее видео военнослужащий разместил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Приехали, обосновались, живем в палатках, кормят вкусно, тепло, есть где помыться, постирать вещи. Каждый день проходим обучение, боевое слаживание, огневая подготовка, оказание первой медицинской помощи», — рассказал югорчанин. Он отметил, что после отправки в зону СВО, военнослужащие держатся дружной и крепкой семьей. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО описал тренировки в учебном центре. Бойцы обучались метанию гранат и огневой подготовке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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