Нереализованные проекты повлияли на ротации в мэрии Перми

Политтехнолог Чусовитин: ротации в мэрии Перми связаны с поиском «крайних»

Власти будут искать виновных в качестве подготовки к празднованию юбилея Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для Перми юбилейный год начался с нескольких перестановок в администрации. В преддверии празднования 300-летия города с поста вице-мэра ушел Виктор Агеев, а должность главы Мотовилихинского района покинул Александр Хаткевич, возглавивший затем департамент имущественных отношений. Политтехнолог Алексей Чусовитин в разговоре с URA.RU отметил, что на принятие решений мэрией повлияли медленно реализующиеся инвестиционные программы.

«Есть опасность и риск, связанные с масштабной подготовкой к празднованию юбилея. Проекты и инвестиционные программы реализуются с большим скрипом, есть недовольства, поэтому власти будут искать крайних», — считает эксперт. Он сообщил, что в администрации еще последуют кадровые перемены. Издание «Коммерсант-Прикамье» писало о том, что отставка ждет начальника департамента земельных отношений Татьяну Мехоношину, она уйдет со своего поста после окончания отпуска.

По мнению Чусовитина, краевое правительство не оказывает давление на решения мэрии Перми. Власти объективно оценивают эффективность депутатов и отзывы об их работе. «Они могут выражать недовольство работой, но усиленно пытаться посадить конкретного человека на место — в это я не верю», — поделился Чусовитин.

В первую рабочую неделю 2023 года стало известно о том, что глава Мотовилихи Александр Хаткевич покидает свой пост. Затем с должности вице-мэра ушел Виктор Агеев, ему на смену пришла Ольга Чеснокова.