Путин наградил топ-менеджера «Сургутнефтегаза» орденом

06 февраля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО получили государственные награды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замдиректора компании «Сургутнефегаз» Геннадия Бурцева. Также награду от российского лидера получил член правления Союза писателей России в ХМАО Дмитрий Мизгулин. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Бурцева Геннадия Алексеевича — заместителя генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Мизгулина Дмитрия Александровича — члена правления Ханты-Мансийской окружной общественной организации „Союз писателей России“», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил шестьдесят нефтяников ХМАО. По указу президента РФ они получили ордена Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и почетные звания.

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замдиректора компании «Сургутнефегаз» Геннадия Бурцева. Также награду от российского лидера получил член правления Союза писателей России в ХМАО Дмитрий Мизгулин. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Бурцева Геннадия Алексеевича — заместителя генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Мизгулина Дмитрия Александровича — члена правления Ханты-Мансийской окружной общественной организации „Союз писателей России“», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил шестьдесят нефтяников ХМАО. По указу президента РФ они получили ордена Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и почетные звания.