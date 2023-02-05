05 февраля 2023
04 февраля 2023

Путин наградил топ-менеджера «Сургутнефтегаза» орденом

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Торжественное вручение паспортов Александром Моором, вручение государственных наград. Тюмень, государственные награды
Жители ХМАО получили государственные награды Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замдиректора компании «Сургутнефегаз» Геннадия Бурцева. Также награду от российского лидера получил член правления Союза писателей России в ХМАО Дмитрий Мизгулин. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Бурцева Геннадия Алексеевича — заместителя генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Мизгулина Дмитрия Александровича — члена правления Ханты-Мансийской окружной общественной организации „Союз писателей России“», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил шестьдесят нефтяников ХМАО. По указу президента РФ они получили ордена Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и почетные звания.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замдиректора компании «Сургутнефегаз» Геннадия Бурцева. Также награду от российского лидера получил член правления Союза писателей России в ХМАО Дмитрий Мизгулин. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Бурцева Геннадия Алексеевича — заместителя генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Мизгулина Дмитрия Александровича — члена правления Ханты-Мансийской окружной общественной организации „Союз писателей России“», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил шестьдесят нефтяников ХМАО. По указу президента РФ они получили ордена Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и почетные звания.
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