Врачи целый час безуспешно пытались реанимировать ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) несовершеннолетняя девочка умерла на руках у матери в педиатрическом отделении местной больницы. Родители умершего ребенка в своем горе винят нерасторопность медиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

«По факту смерти ребенка 4 февраля проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — заявили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области.

«На все просьбы мамы о помощи получили отказ, нам говорили, что дочь получила все лечение, ждите, пройдет. Они ходили и ничего не предпринимали, пока наш ребенок не умер на глазах у матери. Ребенок был синий и не мог дышать. Когда все-таки решили поставить капельницу, наша София ушла», — написал отец умершей девочки в группе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы неделю болели. Шесть дней у Софии была температура. Я сама напросилась с ней в больницу. Никто ничего не стал делать. На моих глазах она закатила глаза и больше не пришла в себя. Почему такое безразличие, я не знаю как с этим жить», — рассказала в своем видео мать девочки сразу после смерти ребенка.

Смерть Софии вызвала резонанс в Озерске. Сотни жителей высказали семье поддержку и соболезнования. Однако нашлись и те, кто осудил мать за видео для социальных сетей. Женщине заявили, что «ее слезы наиграны» и она огульно обвиняет во всем медиков.

В региональном минздраве URA.RU пояснили, что больницы в Озерске находятся в подчинении Федерального медико-биологического агентства и на эту структуру региональное ведомство не имеет влияние. Получить контакт больницы не удалось.