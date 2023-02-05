На лечебном озере в Челябинской области продается база отдыха

Озеро Узункуль из-за соленой щелочной воды является лечебным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На лечебном озере Узункуль в Челябинской области выставлена на продажу база отдыха за 15,5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается база отдыха на озере Узункуль, 15 км от Челябинска по М5 в сторону Екатеринбурга. Озеро щелочное, соленое, лечебное. Корпус два этажа на 40 комнат (частично с качественным евроремонтом), водопровод, канализация, отопление, цоколь 400 кв с высокими потолками 3.5 м.

Автор объявления добавляет, что на базе есть отдельный коттедж с баней размером шесть на шесть метров, дом сторожа 100 кв, два колодца, летний павильон 64 кв м., артезианская скважина, трансформаторная подстанция. Территория 1,8 Га огорожена забором и оборудована видеонаблюдением. Кроме того, отсыпан песчаный пляж.

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