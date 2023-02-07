Российский ученый предсказал повтор турецкого землетрясения в Крыму

В Крыму может произойти землетрясение, аналогичное тому, что произошло в Турции. Такое предсказание сделал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
«Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно», — заявил Горшков. Его цитирует агентство РИА Новости. Такое развитие событий возможно, потому что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс, в который также входит и Турция.
Землетрясение с эпицентром в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. В турецких провинциях, которые затронуло землетрясение, объявлен режим ЧС. Помощь в поисковых работах оказывают российские военные, передает RT.
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В Крыму может произойти землетрясение, аналогичное тому, что произошло в Турции. Такое предсказание сделал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. «Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно», — заявил Горшков. Его цитирует агентство РИА Новости. Такое развитие событий возможно, потому что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс, в который также входит и Турция. Землетрясение с эпицентром в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. В турецких провинциях, которые затронуло землетрясение, объявлен режим ЧС. Помощь в поисковых работах оказывают российские военные, передает RT.