В ЯНАО стоимость ОСАГО выросла на 18%

На рост стоимости ОСАГО повлиял рост цен на запчасти Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО за 2022 год стоимость ОСАГО выросла на 18%. Как рассказали агентству в Российском союзе автостраховщиков, это связано с ростом цен на автозапчасти.

«Из-за роста стоимости запчастей средняя премия по ОСАГО в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилась на 18% — с 5 843 рублей (2021 год) до 6 981 рублей (2022 год). Это меньше роста средней премии в целом по стране — он составил 21%», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по итогам декабря прошлого года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рубля, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года — 71 379 рубля. «Эта динамика соответствует росту цен в справочнике запчастей: в новых справочниках от 19 декабря средний рост цен составил по сравнению со справочником от 19 марта 28%», — подчеркнули в РСА.

Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год некоторые автозапчасти в ЯНАО подорожали в два раза. Владельцы автомагазинов подорожание расходных материалов для автомобилей связывают с повышением цен со стороны поставщиков.