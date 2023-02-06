В Нижневартовске назначили нового главного дорожника после скандала с ледовым городком

07 февраля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Новым директором МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» стал Владимир Хвостанцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Нижневартовска спустя месяц после отставки прежнего руководителя назначили нового директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» — им стал Владимир Хвостанцев. Учреждение получило широкую известность после курьеза с ледяной фигурой Снегурочки, которую после шумихи в СМИ окрестили «самой уродливой в России», а также коррупционными скандалами с предыдущими руководителями. «С 7 февраля Владимир Хвостанцев стал директором МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска. Ранее он являлся главным инженером в «Самотлордострой». Главная задача, которую ему поставили в мэрии — это наладить контроль за всеми производственными процессами на предприятии и усилить его эффективность. Сейчас самое главное, чтобы улицы и дороги города оперативно убирались после снегопадов», — сообщил инсайдер URA.RU, близкий к мэрии Нижневартовска. В пресс-службе администрации Нижневартовска информацию о назначении подтвердили. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. А бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков был уволен из-за подозрений в получении взятки. Причем, как утверждали инсайдеры агентства, его сдал силовикам бывший подчиненный Игорь Савин, который сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска спустя месяц после отставки прежнего руководителя назначили нового директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» — им стал Владимир Хвостанцев. Учреждение получило широкую известность после курьеза с ледяной фигурой Снегурочки, которую после шумихи в СМИ окрестили «самой уродливой в России», а также коррупционными скандалами с предыдущими руководителями. «С 7 февраля Владимир Хвостанцев стал директором МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска. Ранее он являлся главным инженером в «Самотлордострой». Главная задача, которую ему поставили в мэрии — это наладить контроль за всеми производственными процессами на предприятии и усилить его эффективность. Сейчас самое главное, чтобы улицы и дороги города оперативно убирались после снегопадов», — сообщил инсайдер URA.RU, близкий к мэрии Нижневартовска. В пресс-службе администрации Нижневартовска информацию о назначении подтвердили. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. А бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков был уволен из-за подозрений в получении взятки. Причем, как утверждали инсайдеры агентства, его сдал силовикам бывший подчиненный Игорь Савин, который сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции.