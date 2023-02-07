Самолет авиакомпании из ХМАО не смог сесть в столице с первого раза

Самолет авиакомпании Utair не смог приземлится в Москве с первого раза из-за проблем с закрылками

08 февраля 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Самолет Utair задержался с посадкой в Москве из-за проблем с закрылками Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет авиакомпании Utair не смог приземлится в аэропорту «Внуково» с первого раза из-за проблем с закрылками. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». «06.02.2023 19.49 (мск) район аэродрома Москва (Внуково). После ухода на второй круг на высоте 1500 метров сработала сигнализация, что положение закрылков не соответствует требуемому. Командир воздушного судна [несмотря на неисправность] принял решение выполнить посадку на аэродроме назначения Внуково», — сообщается в Telegram. Боинг-738 совершал рейс по маршруту Сочи-Москва. Самолет благополучно приземлился на аэродроме в 20.14. Ранее URA.RU рассказало, что самолет компании Utair приземлился в Сургуте с сорокаминутным опозданием по аналогичной причине. Проблемы с закрылками также возникали у Боинга-737, летевшего из Сургута в Москву в октябре прошлого года.

Самолет авиакомпании Utair не смог приземлится в аэропорту «Внуково» с первого раза из-за проблем с закрылками. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». «06.02.2023 19.49 (мск) район аэродрома Москва (Внуково). После ухода на второй круг на высоте 1500 метров сработала сигнализация, что положение закрылков не соответствует требуемому. Командир воздушного судна [несмотря на неисправность] принял решение выполнить посадку на аэродроме назначения Внуково», — сообщается в Telegram. Боинг-738 совершал рейс по маршруту Сочи-Москва. Самолет благополучно приземлился на аэродроме в 20.14. Ранее URA.RU рассказало, что самолет компании Utair приземлился в Сургуте с сорокаминутным опозданием по аналогичной причине. Проблемы с закрылками также возникали у Боинга-737, летевшего из Сургута в Москву в октябре прошлого года.