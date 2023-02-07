07 февраля 2023
06 февраля 2023

Самолет авиакомпании из ХМАО не смог сесть в столице с первого раза

Самолет авиакомпании Utair не смог приземлится в Москве с первого раза из-за проблем с закрылками
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет Utair задержался с посадкой в Москве из-за проблем с закрылками Фото:

Самолет авиакомпании Utair не смог приземлится в аэропорту «Внуково» с первого раза из-за проблем с закрылками. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».

«06.02.2023 19.49 (мск) район аэродрома Москва (Внуково). После ухода на второй круг на высоте 1500 метров сработала сигнализация, что положение закрылков не соответствует требуемому. Командир воздушного судна [несмотря на неисправность] принял решение выполнить посадку на аэродроме назначения Внуково», — сообщается в Telegram.

Боинг-738 совершал рейс по маршруту Сочи-Москва. Самолет благополучно приземлился на аэродроме в 20.14.

Ранее URA.RU рассказало, что самолет компании Utair приземлился в Сургуте с сорокаминутным опозданием по аналогичной причине. Проблемы с закрылками также возникали у Боинга-737, летевшего из Сургута в Москву в октябре прошлого года.

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Самолет авиакомпании Utair не смог приземлится в аэропорту «Внуково» с первого раза из-за проблем с закрылками. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». «06.02.2023 19.49 (мск) район аэродрома Москва (Внуково). После ухода на второй круг на высоте 1500 метров сработала сигнализация, что положение закрылков не соответствует требуемому. Командир воздушного судна [несмотря на неисправность] принял решение выполнить посадку на аэродроме назначения Внуково», — сообщается в Telegram. Боинг-738 совершал рейс по маршруту Сочи-Москва. Самолет благополучно приземлился на аэродроме в 20.14. Ранее URA.RU рассказало, что самолет компании Utair приземлился в Сургуте с сорокаминутным опозданием по аналогичной причине. Проблемы с закрылками также возникали у Боинга-737, летевшего из Сургута в Москву в октябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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