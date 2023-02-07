Пермский театр покажет семью, где папа возомнил себя птицей

08 февраля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Куклы могут рассказать самую необычную историю Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский театр кукол представит спектакль, в котором расскажет историю девочки и ее отца, вдруг решившего, что он человекоптиц. Спектакль «Мой папа — птиц» (6+) — это рассуждение о принятии, семейных узах и стремлении к полетам, говорят его авторы. «Папа девочки Лиззи неожиданно для всех решает, что он — человекоптиц. Теперь он ведет себя как самое настоящее пернатое: вьет себе и дочери гнездо, ест жуков, а еще мастерит крылья в надежде взмыть ввысь», — говорится в анонсе на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Увидеть необычную историю можно 8 и 9 февраля в театре кукол. Билеты доступны по ценам 350 и 400 рублей.

Пермский театр кукол представит спектакль, в котором расскажет историю девочки и ее отца, вдруг решившего, что он человекоптиц. Спектакль «Мой папа — птиц» (6+) — это рассуждение о принятии, семейных узах и стремлении к полетам, говорят его авторы. «Папа девочки Лиззи неожиданно для всех решает, что он — человекоптиц. Теперь он ведет себя как самое настоящее пернатое: вьет себе и дочери гнездо, ест жуков, а еще мастерит крылья в надежде взмыть ввысь», — говорится в анонсе на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Увидеть необычную историю можно 8 и 9 февраля в театре кукол. Билеты доступны по ценам 350 и 400 рублей.