07 февраля 2023

Пермский театр покажет семью, где папа возомнил себя птицей

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За кулисами Екатеринбургского театра кукол, закулисье, кукольный театр, куклы, кукла, екатеринбургский театр кукол, кукольный цех
Куклы могут рассказать самую необычную историю Фото:

Пермский театр кукол представит спектакль, в котором расскажет историю девочки и ее отца, вдруг решившего, что он человекоптиц. Спектакль «Мой папа — птиц» (6+) — это рассуждение о принятии, семейных узах и стремлении к полетам, говорят его авторы.

«Папа девочки Лиззи неожиданно для всех решает, что он — человекоптиц. Теперь он ведет себя как самое настоящее пернатое: вьет себе и дочери гнездо, ест жуков, а еще мастерит крылья в надежде взмыть ввысь», — говорится в анонсе на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Увидеть необычную историю можно 8 и 9 февраля в театре кукол. Билеты доступны по ценам 350 и 400 рублей.

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Пермский театр кукол представит спектакль, в котором расскажет историю девочки и ее отца, вдруг решившего, что он человекоптиц. Спектакль «Мой папа — птиц» (6+) — это рассуждение о принятии, семейных узах и стремлении к полетам, говорят его авторы. «Папа девочки Лиззи неожиданно для всех решает, что он — человекоптиц. Теперь он ведет себя как самое настоящее пернатое: вьет себе и дочери гнездо, ест жуков, а еще мастерит крылья в надежде взмыть ввысь», — говорится в анонсе на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Увидеть необычную историю можно 8 и 9 февраля в театре кукол. Билеты доступны по ценам 350 и 400 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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