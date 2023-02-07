Пермский театр покажет семью, где папа возомнил себя птицей

Куклы могут рассказать самую необычную историю
Пермский театр кукол представит спектакль, в котором расскажет историю девочки и ее отца, вдруг решившего, что он человекоптиц. Спектакль «Мой папа — птиц» (6+) — это рассуждение о принятии, семейных узах и стремлении к полетам, говорят его авторы.
«Папа девочки Лиззи неожиданно для всех решает, что он — человекоптиц. Теперь он ведет себя как самое настоящее пернатое: вьет себе и дочери гнездо, ест жуков, а еще мастерит крылья в надежде взмыть ввысь», — говорится в анонсе на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Увидеть необычную историю можно 8 и 9 февраля в театре кукол. Билеты доступны по ценам 350 и 400 рублей.
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