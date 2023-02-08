Полпред Якушев заявил о победе над санкциями в авиастроении

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Форум 100+. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев заявил, что на Урале и в Западной Сибири создан мощный авиатранспортный комплекс Фото:

Российская авиация, несмотря на санкционные ограничения, которые были введены западными странами в отношении России после начала спецоперации на Украине, смогла с ними справится. С таким словами в видеообращении выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время торжественного собрания, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации.

«Пандемия и санкционное давление на Россию стали серьезным вызовом для отрасли. Но она успешно выдержала это испытание. Тем более важно обеспечить будущее гражданской авиации. Оно — в развитии собственной технической базы», — заявил Якушев в Театре эстрады. Также он подчеркнул, что по инициативе президента РФ Владимира Путина в стране возрождается отечественное авиастроение, и вскоре россияне будут летать в основном на российских самолетах.

Кроме этого, Якушев отметил, что на Урале и в Западной Сибири создан мощный авиатранспортный комплекс. В его состав входят авиакомпании, которые имеют инновационную инфраструктуру, хорошую учебную и ремонтную базу.

Также во время празднования Дня гражданской авиации, который традиционно отмечают 9 февраля, заместитель полпреда Александр Калиберда вручил поощрения сотрудникам авиапредприятий. Так, отметили вклад в развитие авиации начальника отдела договоров и правового обеспечения Уральского учебно-тренировочного центра Игоря Денисова, заместителя генерального директора, директора по качеству авиакомпании «Уральские авиалинии» Алексея Фомина, председателя Совета ветеранов Уральского управления гражданской авиации Анатолия Телегина.

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Российская авиация, несмотря на санкционные ограничения, которые были введены западными странами в отношении России после начала спецоперации на Украине, смогла с ними справится. С таким словами в видеообращении выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время торжественного собрания, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации. «Пандемия и санкционное давление на Россию стали серьезным вызовом для отрасли. Но она успешно выдержала это испытание. Тем более важно обеспечить будущее гражданской авиации. Оно — в развитии собственной технической базы», — заявил Якушев в Театре эстрады. Также он подчеркнул, что по инициативе президента РФ Владимира Путина в стране возрождается отечественное авиастроение, и вскоре россияне будут летать в основном на российских самолетах. Кроме этого, Якушев отметил, что на Урале и в Западной Сибири создан мощный авиатранспортный комплекс. В его состав входят авиакомпании, которые имеют инновационную инфраструктуру, хорошую учебную и ремонтную базу. Также во время празднования Дня гражданской авиации, который традиционно отмечают 9 февраля, заместитель полпреда Александр Калиберда вручил поощрения сотрудникам авиапредприятий. Так, отметили вклад в развитие авиации начальника отдела договоров и правового обеспечения Уральского учебно-тренировочного центра Игоря Денисова, заместителя генерального директора, директора по качеству авиакомпании «Уральские авиалинии» Алексея Фомина, председателя Совета ветеранов Уральского управления гражданской авиации Анатолия Телегина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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