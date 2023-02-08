Жители ХМАО стали меньше пить

В пересчете на чистый спирт на каждого жителя региона приходится 7,15 литров продукции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО снизились продажи алкогольных напитков. За прошлый год в среднем на каждого жителя приходится 7,15 литров продукции в перерасчете на чистый спирт. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Только в 19 регионах, включая Югру, снизились продажи алкоголя в сравнении с 2021 годом. Всего в автономном округе в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт — 7,15 литров алкогольной продукции на каждого жителя, против 7,36 литров в 2021 году», — написал в своем telegram-канале чиновник со ссылкой на статистику Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Добровольский уточнил, что в статистике учитывается весь проданный алкоголь, в том числе пиво и другие напитки, в отношении с численностью населения всех возрастов. При этом в расчет берут все места продажи: магазины, бары, кафе и рестораны.

Ранее депздрав ХМАО также напоминал, что безопасных доз алкоголя не существует. Тогда об этом говорил главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Алексей Молостов.