08 февраля 2023

Жители ХМАО стали меньше пить

© Служба новостей «URA.RU»
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ALOHA БИЧЕZ South Bar. Екатеринург, рюмки
В пересчете на чистый спирт на каждого жителя региона приходится 7,15 литров продукции Фото:

В ХМАО снизились продажи алкогольных напитков. За прошлый год в среднем на каждого жителя приходится 7,15 литров продукции в перерасчете на чистый спирт. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Только в 19 регионах, включая Югру, снизились продажи алкоголя в сравнении с 2021 годом. Всего в автономном округе в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт — 7,15 литров алкогольной продукции на каждого жителя, против 7,36 литров в 2021 году», — написал в своем telegram-канале чиновник со ссылкой на статистику Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Добровольский уточнил, что в статистике учитывается весь проданный алкоголь, в том числе пиво и другие напитки, в отношении с численностью населения всех возрастов. При этом в расчет берут все места продажи: магазины, бары, кафе и рестораны.

Ранее депздрав ХМАО также напоминал, что безопасных доз алкоголя не существует. Тогда об этом говорил главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Алексей Молостов.

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В ХМАО снизились продажи алкогольных напитков. За прошлый год в среднем на каждого жителя приходится 7,15 литров продукции в перерасчете на чистый спирт. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «Только в 19 регионах, включая Югру, снизились продажи алкоголя в сравнении с 2021 годом. Всего в автономном округе в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт — 7,15 литров алкогольной продукции на каждого жителя, против 7,36 литров в 2021 году», — написал в своем telegram-канале чиновник со ссылкой на статистику Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Добровольский уточнил, что в статистике учитывается весь проданный алкоголь, в том числе пиво и другие напитки, в отношении с численностью населения всех возрастов. При этом в расчет берут все места продажи: магазины, бары, кафе и рестораны. Ранее депздрав ХМАО также напоминал, что безопасных доз алкоголя не существует. Тогда об этом говорил главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Алексей Молостов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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