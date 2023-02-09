В МИД РФ пообещали встревожить мир биолабораториями США на Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия будет постоянно поднимать вопрос биолабораторий США

09 февраля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Пентагон создал около 300 военных биолабораторий по всему миру, сказал Сергей Рябков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия намерена постоянно поднимать вопрос, касающийся биолабораторий, созданных США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Пентагоном создано порядка 300 военных биолабораторий по всему миру. «Мы должны алармировать все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют [создавая биолаборатории]», — сказал Сергей Рябков во время пресс-конференции, которую организовала медиагруппа «Россия сегодня», передает РИА Новости. Он также добавил, что Пентагоном создано около 300 военных биолабораторий по всему миру. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Вашингтон создал сотни биолабораторий по всему миру. По ее словам, «коррумпированные политики скрывают от своего народа» сотрудничество с Пентагоном, передает телеканал 360. Также северокорейское агентство ЦТАК опубликовало материал, в котором говорится, что подобные опыты США «опасны для человечества». По мнению экспертов, для привлечения Пентагона к ответственности необходимо создать международную коалицию, напоминает Life .

Россия намерена постоянно поднимать вопрос, касающийся биолабораторий, созданных США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Пентагоном создано порядка 300 военных биолабораторий по всему миру. «Мы должны алармировать все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют [создавая биолаборатории]», — сказал Сергей Рябков во время пресс-конференции, которую организовала медиагруппа «Россия сегодня», передает РИА Новости. Он также добавил, что Пентагоном создано около 300 военных биолабораторий по всему миру. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Вашингтон создал сотни биолабораторий по всему миру. По ее словам, «коррумпированные политики скрывают от своего народа» сотрудничество с Пентагоном, передает телеканал 360. Также северокорейское агентство ЦТАК опубликовало материал, в котором говорится, что подобные опыты США «опасны для человечества». По мнению экспертов, для привлечения Пентагона к ответственности необходимо создать международную коалицию, напоминает Life.