Танцующий оркестр покажет симфоническое рок-шоу в Кургане

10 февраля 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Музыканты CONCORD ORCHESTRA покажут курганцам рок-постановку Фото: Марина Молдавская © URA.RU Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA порадует жителей Зауралья необычной постановкой. Музыканты выступят на сцене Курганской филармонии, указано на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». «14 февраля в Кургане на сцене Филармонии танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое симфоническое рок-шоу „Рождение мира“. Вас ожидает мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов», — написано в сообщении. На странице коллектива говорится, что оркестр состоит из профессиональных музыкантов, воспитанников российских консерваторий, музыкальных академий РФ и Европы. Отличительной особенностью CONCORD ORCHESTRA является объединение музыки и танца. URA.RU уже писало, что летом прошлого года в Кургане прошел концерт сразу трех симфонических оркестров на главной городской площади. Власти анонсировали мероприятие, как праздник музыки «Симфониада».

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA порадует жителей Зауралья необычной постановкой. Музыканты выступят на сцене Курганской филармонии, указано на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». «14 февраля в Кургане на сцене Филармонии танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое симфоническое рок-шоу „Рождение мира“. Вас ожидает мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов», — написано в сообщении. На странице коллектива говорится, что оркестр состоит из профессиональных музыкантов, воспитанников российских консерваторий, музыкальных академий РФ и Европы. Отличительной особенностью CONCORD ORCHESTRA является объединение музыки и танца. URA.RU уже писало, что летом прошлого года в Кургане прошел концерт сразу трех симфонических оркестров на главной городской площади. Власти анонсировали мероприятие, как праздник музыки «Симфониада».