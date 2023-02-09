Танцующий оркестр покажет симфоническое рок-шоу в Кургане

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA порадует жителей Зауралья необычной постановкой. Музыканты выступят на сцене Курганской филармонии, указано на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«14 февраля в Кургане на сцене Филармонии танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое симфоническое рок-шоу „Рождение мира“. Вас ожидает мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов», — написано в сообщении.
На странице коллектива говорится, что оркестр состоит из профессиональных музыкантов, воспитанников российских консерваторий, музыкальных академий РФ и Европы. Отличительной особенностью CONCORD ORCHESTRA является объединение музыки и танца.
URA.RU уже писало, что летом прошлого года в Кургане прошел концерт сразу трех симфонических оркестров на главной городской площади. Власти анонсировали мероприятие, как праздник музыки «Симфониада».
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