09 февраля 2023
08 февраля 2023

Танцующий оркестр покажет симфоническое рок-шоу в Кургане

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Ночь Музыки 2018. , гитара
Музыканты CONCORD ORCHESTRA покажут курганцам рок-постановку Фото:

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA порадует жителей Зауралья необычной постановкой. Музыканты выступят на сцене Курганской филармонии, указано на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«14 февраля в Кургане на сцене Филармонии танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое симфоническое рок-шоу „Рождение мира“. Вас ожидает мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов», — написано в сообщении.

На странице коллектива говорится, что оркестр состоит из профессиональных музыкантов, воспитанников российских консерваторий, музыкальных академий РФ и Европы. Отличительной особенностью CONCORD ORCHESTRA является объединение музыки и танца.

URA.RU уже писало, что летом прошлого года в Кургане прошел концерт сразу трех симфонических оркестров на главной городской площади. Власти анонсировали мероприятие, как праздник музыки «Симфониада».

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Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA порадует жителей Зауралья необычной постановкой. Музыканты выступят на сцене Курганской филармонии, указано на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». «14 февраля в Кургане на сцене Филармонии танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое симфоническое рок-шоу „Рождение мира“. Вас ожидает мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов», — написано в сообщении. На странице коллектива говорится, что оркестр состоит из профессиональных музыкантов, воспитанников российских консерваторий, музыкальных академий РФ и Европы. Отличительной особенностью CONCORD ORCHESTRA является объединение музыки и танца. URA.RU уже писало, что летом прошлого года в Кургане прошел концерт сразу трех симфонических оркестров на главной городской площади. Власти анонсировали мероприятие, как праздник музыки «Симфониада».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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