В МИД РФ поставили жесткое условие для возобновления сотрудничества с ЕС

10 февраля 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

РФ может взаимодействовать с ЕС в тех направлениях, где это востребовано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет рассматривать Европейский союз (ЕС) в качестве делового партнера только в случае, если в Брюсселе задумаются о самостоятельности и роли в современном мире. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Если в ЕС по итогу задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, то мы будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано. Где это отвечает интересам нашей страны», — пояснил Александр Грушко в интервью «Известиям». По словам собеседника издания, дипломатические отношения со странами ЕС сохраняются, даже не смотря на антироссийскую риторику ряда европейских политиков. Взаимовыгодные контракты регулярно заключаются в сферах здравоохранения, экологии, образования, рыболовства, науки, энергетического сотрудничества и торговли. После начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против РФ. Основная цель — попытаться отрезать Россию от остального мира. На данный момент действует 9 ограничительных пакетов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в ЕС намерены ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО. При этом ряд европейских стран выступают против жесткой антироссийской политики. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать новый санкционный пакет ЕС, если ограничения коснутся ядерной энергетики РФ, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия будет рассматривать Европейский союз (ЕС) в качестве делового партнера только в случае, если в Брюсселе задумаются о самостоятельности и роли в современном мире. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Если в ЕС по итогу задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, то мы будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано. Где это отвечает интересам нашей страны», — пояснил Александр Грушко в интервью «Известиям». По словам собеседника издания, дипломатические отношения со странами ЕС сохраняются, даже не смотря на антироссийскую риторику ряда европейских политиков. Взаимовыгодные контракты регулярно заключаются в сферах здравоохранения, экологии, образования, рыболовства, науки, энергетического сотрудничества и торговли. После начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против РФ. Основная цель — попытаться отрезать Россию от остального мира. На данный момент действует 9 ограничительных пакетов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в ЕС намерены ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО. При этом ряд европейских стран выступают против жесткой антироссийской политики. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать новый санкционный пакет ЕС, если ограничения коснутся ядерной энергетики РФ, передает «Утро.ру».