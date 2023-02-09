В МИД РФ поставили жесткое условие для возобновления сотрудничества с ЕС

Россия будет рассматривать Европейский союз (ЕС) в качестве делового партнера только в случае, если в Брюсселе задумаются о самостоятельности и роли в современном мире. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Если в ЕС по итогу задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, то мы будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано. Где это отвечает интересам нашей страны», — пояснил Александр Грушко в интервью «Известиям».
По словам собеседника издания, дипломатические отношения со странами ЕС сохраняются, даже не смотря на антироссийскую риторику ряда европейских политиков. Взаимовыгодные контракты регулярно заключаются в сферах здравоохранения, экологии, образования, рыболовства, науки, энергетического сотрудничества и торговли.
После начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против РФ. Основная цель — попытаться отрезать Россию от остального мира. На данный момент действует 9 ограничительных пакетов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в ЕС намерены ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО.
При этом ряд европейских стран выступают против жесткой антироссийской политики. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать новый санкционный пакет ЕС, если ограничения коснутся ядерной энергетики РФ, передает «Утро.ру».
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Россия будет рассматривать Европейский союз (ЕС) в качестве делового партнера только в случае, если в Брюсселе задумаются о самостоятельности и роли в современном мире. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Если в ЕС по итогу задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, то мы будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано. Где это отвечает интересам нашей страны», — пояснил Александр Грушко в интервью «Известиям». По словам собеседника издания, дипломатические отношения со странами ЕС сохраняются, даже не смотря на антироссийскую риторику ряда европейских политиков. Взаимовыгодные контракты регулярно заключаются в сферах здравоохранения, экологии, образования, рыболовства, науки, энергетического сотрудничества и торговли. После начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против РФ. Основная цель — попытаться отрезать Россию от остального мира. На данный момент действует 9 ограничительных пакетов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в ЕС намерены ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО. При этом ряд европейских стран выступают против жесткой антироссийской политики. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать новый санкционный пакет ЕС, если ограничения коснутся ядерной энергетики РФ, передает «Утро.ру».